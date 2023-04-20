Казахстан хочет получать российский газ по ценам ниже поставок в Белоруссию

Казахстан хочет получать российский газ по ценам ниже поставок в БелоруссиюВ перспективе «Газпром» может наладить через республику транзит в Китай, говорят эксперты
«Газпром» и национальная газовая компания Казахстана Qazaqgaz предварительно согласовали маршрут новых газопроводов из России для газификации северных и восточных регионов республики. Об этом 19 апреля заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По его словам, цена российского газа для Казахстана, который может быть использован для газификации, будет «в разы ниже», чем на европейском рынке, и «гораздо ниже», чем для Белоруссии. «Нам дают газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Белоруссии. Предварительные переговоры у нас идут. То есть Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет навстречу в части предоставления цены», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
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