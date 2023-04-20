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Казахстан хочет получать российский газ по ценам ниже поставок в Белоруссию

В перспективе «Газпром» может наладить через республику транзит в Китай, говорят эксперты
Василий Милькин Илья Лакстыгал
Александр Рюмин / ТАСС

«Газпром» и национальная газовая компания Казахстана Qazaqgaz предварительно согласовали маршрут новых газопроводов из России для газификации северных и восточных регионов республики. Об этом 19 апреля заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По его словам, цена российского газа для Казахстана, который может быть использован для газификации, будет «в разы ниже», чем на европейском рынке, и «гораздо ниже», чем для Белоруссии. «Нам дают газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Белоруссии. Предварительные переговоры у нас идут. То есть Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет навстречу в части предоставления цены», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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