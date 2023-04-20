Казахстан хочет получать российский газ по ценам ниже поставок в Белоруссию

По его словам, цена российского газа для Казахстана, который может быть использован для газификации, будет «в разы ниже», чем на европейском рынке, и «гораздо ниже», чем для Белоруссии. «Нам дают газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Белоруссии. Предварительные переговоры у нас идут. То есть Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет навстречу в части предоставления цены», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).