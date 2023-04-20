«Роснефть» может получить право на экспорт СПГ с 36 месторождений

«Роснефть» может получить право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с 36 своих месторождений в Арктике в случае принятия соответствующего законопроекта, заявила замминистра энергетики России Анастасия Бондаренко на заседании комитета Госдумы по энергетике 19 апреля.