Путина попросили не обязывать иностранных производителей семян создавать партнерства в России

Новые правила локализации поддерживают в Союзе экспортеров зерна. Как пояснил председатель правления этой организации Эдуард Зернин, иностранные компании могут уйти в любой момент. Причем, по его мнению, может быть выбран момент, который нанесет максимальный ущерб российской агропромышленности. Он считает, что новые правила не ограничат права добросовестных зарубежных семеноводов, а дадут им алгоритм присутствия и развития на российском рынке. В начале апреля замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что постановление по правилам локализации утвердят в течение месяца.