Путина попросили не обязывать иностранных производителей семян создавать партнерства в России

Путина попросили не обязывать иностранных производителей семян создавать партнерства в РоссииНовые правила должны повысить уровень локализации производства
Новые правила локализации производства семян на территории России, которые сейчас разрабатывает Минсельхоз, приведут к уходу с рынка иностранных производителей, а это в свою очередь может вызвать увеличение стоимости продукции отечественной селекции, снижение объемов урожая, а также рост потребительских цен. Такие риски описаны в совместном открытом письме Российского зернового союза и Ягодного союза президенту России Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей» о получении письма не ответил. Получить оперативный комментарий Минсельхоза не удалось.
1 сентября 2023 г. вступает в силу новый закон «О семеноводстве», пишут авторы обращения. В настоящий момент Минсельхоз разрабатывает подзаконные акты. Проект одного из них — «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории РФ» — содержит требования, обязывающие иностранные компании работать на территории нашей страны только совместно с российскими научными институтами. Доля последних в совместных предприятиях должна быть не менее 51%, а иначе они не смогут работать на российском рынке и поставлять продукцию.
По замыслу Минсельхоза, новые правила должны повысить уровень локализации производства, а научные институты смогут получить доступ к разработкам в области семеноводства. Авторы же письма считают, что такие меры приведут к уходу с рынка международных игроков. Российский зерновой союз и Ягодный союз считают, что эти правила носят дискриминационный характер. Они попросили президента исключить из закона «О семеноводстве» пункт, которым устанавливается, что требования к локализации определяются правительством России.
В настоящий момент российские аграрии зависят от импортных семян. Так, в 2022 г. доля зарубежной селекции при выращивании свеклы составляла 97,15%, по картофелю — 68,52%, по кукурузе — 55,9%, по подсолнечнику — 71,9%, приводят данные авторы обращения. В письме указано, что при этом в настоящий момент отказалась работать на российском рынке только одна иностранная компания — Corteva AgriScience. Контракты же с остальными международными поставщиками были выполнены. «Ведомости» направили запрос в Bayer, Syngeta, BASF, Limagrain.
Зависимость промышленных производителей ягод в России от импортного посадочного материала для наиболее распространенных культур составляет от 75 до 100%, заявила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, продукция, пригодная для реализации в розничных сетях, может быть выращена только из иностранного посадочного материала. Уход международных компаний приведет к замене на полках российских ягод иностранными и может вызвать рост цен, считает Козий.
Новые правила локализации поддерживают в Союзе экспортеров зерна. Как пояснил председатель правления этой организации Эдуард Зернин, иностранные компании могут уйти в любой момент. Причем, по его мнению, может быть выбран момент, который нанесет максимальный ущерб российской агропромышленности. Он считает, что новые правила не ограничат права добросовестных зарубежных семеноводов, а дадут им алгоритм присутствия и развития на российском рынке. В начале апреля замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что постановление по правилам локализации утвердят в течение месяца.