Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

Биржевые цены на бензин Аи-95 достигли максимума с начала года

Но розничные цены горючего на АЗС этого роста не замечают
Дарья Савенкова
Ведомости

Оптовая цена на бензин марки Аи-95 за последние 10 дней выросла на 7,4% и 20 апреля достигла максимума с начала года – 53 878 руб./т, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Схожую динамику в этот период показали и биржевые цены на бензин Аи-92: тонна горючего подорожала на 7,5% до 48 175 руб. Но пока это примерно на 1000 руб./т ниже пикового значения этого года. При этом объем продаж Аи-92 на бирже за тот же период вырос на 20,6% до 14 212 т, а спрос на Аи-95, наоборот, снизился на 1,7% до 6966 т.

Бензин стал дорожать на фоне начала сезона плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По данным СПбМТСБ, сейчас из-за ремонта приостановлены биржевые продажи топлива с Комсомольского НПЗ (с 9 марта), а с 25 апреля будут приостановлены продажи бензина, дизельного топлива и мазута с Ачинского НПЗ. Продажи топлива с Тюменского (Антипинского) НПЗ планируется приостановить с конца апреля до середины мая, с Хабаровского и Яйского НПЗ – с начала мая до середины июня. Астраханский ГПЗ уйдет на ремонт почти на два месяца с 10 мая.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных