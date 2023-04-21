Биржевые цены на бензин Аи-95 достигли максимума с начала года

Оптовая цена на бензин марки Аи-95 за последние 10 дней выросла на 7,4% и 20 апреля достигла максимума с начала года – 53 878 руб./т, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Схожую динамику в этот период показали и биржевые цены на бензин Аи-92: тонна горючего подорожала на 7,5% до 48 175 руб. Но пока это примерно на 1000 руб./т ниже пикового значения этого года. При этом объем продаж Аи-92 на бирже за тот же период вырос на 20,6% до 14 212 т, а спрос на Аи-95, наоборот, снизился на 1,7% до 6966 т.