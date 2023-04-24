Цены на литий с начала года упали вдвое

Биржевые цены на литий с начала апреля снизились более чем на треть, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). 20 апреля фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи стоили $41 300/т, что на 3,7% меньше, чем днем ранее, и на 33,4% меньше, чем в начале месяца.