Цены на литий с начала года упали вдвое

Цены на литий с начала года упали вдвоеАналитики допускают снижение стоимости металла еще на 50%
Биржевые цены на литий с начала апреля снизились более чем на треть, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). 20 апреля фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи стоили $41 300/т, что на 3,7% меньше, чем днем ранее, и на 33,4% меньше, чем в начале месяца.
Цены на литий устойчиво снижаются с января 2023 г. В декабре 2022 г. этот металл стоил $85 000/т, в январе этого года цена составляла $83 800/т. В апреле прошлого года стоимость LiOH на бирже достигала $86 600/т.
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