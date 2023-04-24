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Цены на литий с начала года упали вдвое

Аналитики допускают снижение стоимости металла еще на 50%
Василий Милькин
JAN WOITAS / DPA / Picture-Alliance via AFP

Биржевые цены на литий с начала апреля снизились более чем на треть, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). 20 апреля фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи стоили $41 300/т, что на 3,7% меньше, чем днем ранее, и на 33,4% меньше, чем в начале месяца.

Цены на литий устойчиво снижаются с января 2023 г. В декабре 2022 г. этот металл стоил $85 000/т, в январе этого года цена составляла $83 800/т. В апреле прошлого года стоимость LiOH на бирже достигала $86 600/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных