ВЭБ ожидает снижения энергоемкости ВВП России на 7%Но основной ресурс уменьшения показателя –ЖКХ – пока не задействован, говорят аналитики
Применение новых технологий энергосбережения позволит России в долгосрочной перспективе снизить энергоемкость и электроемкость ВВП на 7,4 и 13% по сравнению с 2022 г. соответственно. Об этом говорится в презентации Института Внешэкономбанка, которую 25 апреля 2023 г. представил заместитель председателя ВЭБ.РФ, председатель попечительского совета института Андрей Клепач на Национальном нефтегазовом форуме. В презентации Клепача был представлен график с прогнозом динамики энергоемкости до 2050 г.
Энергоемкость ВВП отражает уровень энергоэффективности национальных экономик. Чем ниже этот показатель, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы. В 2008 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому энергоемкость ВВП страны к 2020 г. должна была снизиться на 40% по сравнению с уровнем 2007 г. Фактически за 10 лет показатель уменьшился лишь на 9%, говорилось в докладе Минэкономразвития, опубликованном в 2020 г.