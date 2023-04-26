ВЭБ ожидает снижения энергоемкости ВВП России на 7%

Энергоемкость ВВП отражает уровень энергоэффективности национальных экономик. Чем ниже этот показатель, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы. В 2008 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому энергоемкость ВВП страны к 2020 г. должна была снизиться на 40% по сравнению с уровнем 2007 г. Фактически за 10 лет показатель уменьшился лишь на 9%, говорилось в докладе Минэкономразвития, опубликованном в 2020 г.