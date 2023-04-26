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ВЭБ ожидает снижения энергоемкости ВВП России на 7%

Но основной ресурс уменьшения показателя –ЖКХ – пока не задействован, говорят аналитики
Дарья Савенкова
Аналитики ожидают, что к 2035 г. доля выработки электроэнергии АЭС, ГЭС и ВИЭ в объеме внутреннего потребления первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) увеличится лишь на 1,3% по сравнению с 2022 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Применение новых технологий энергосбережения позволит России в долгосрочной перспективе снизить энергоемкость и электроемкость ВВП на 7,4 и 13% по сравнению с 2022 г. соответственно. Об этом говорится в презентации Института Внешэкономбанка, которую 25 апреля 2023 г. представил заместитель председателя ВЭБ.РФ, председатель попечительского совета института Андрей Клепач на Национальном нефтегазовом форуме. В презентации Клепача был представлен график с прогнозом динамики энергоемкости до 2050 г.

Энергоемкость ВВП отражает уровень энергоэффективности национальных экономик. Чем ниже этот показатель, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы. В 2008 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому энергоемкость ВВП страны к 2020 г. должна была снизиться на 40% по сравнению с уровнем 2007 г. Фактически за 10 лет показатель уменьшился лишь на 9%, говорилось в докладе Минэкономразвития, опубликованном в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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