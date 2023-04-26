Росптицесоюз предупредил о возможных проблемах с переработкой птицы

Росптицесоюз (объединяет 250 предприятий, производящих 80% рынка мяса птицы и яйца) предупредил о проблемах с переработкой птицы на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования. Риски описаны в материалах этой организации, подготовленных к круглому столу «Развитие и повышение эффективности пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ», который прошел 24 апреля в Совете Федерации. Гендиректор союза Галина Бобылева существование таких сложностей подтвердила. По оценкам организации, сейчас на птицефабриках до 80% оборудования – иностранное. После ухода зарубежных игроков у российских производств стали возникать проблемы с сервисным обслуживанием и приобретением запчастей. Она признает, что некоторые российские предприятия стали выпускать аналоги деталей, но их цена из-за небольшого объема производства в десятки раз выше оригинальных.