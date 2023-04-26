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Росптицесоюз предупредил о возможных проблемах с переработкой птицы

Сложности прогнозируются из-за ухода западных производителей оборудования с российского рынка
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Росптицесоюз (объединяет 250 предприятий, производящих 80% рынка мяса птицы и яйца) предупредил о проблемах с переработкой птицы на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования. Риски описаны в материалах этой организации, подготовленных к круглому столу «Развитие и повышение эффективности пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ», который прошел 24 апреля в Совете Федерации. Гендиректор союза Галина Бобылева существование таких сложностей подтвердила. По оценкам организации, сейчас на птицефабриках до 80% оборудования – иностранное. После ухода зарубежных игроков у российских производств стали возникать проблемы с сервисным обслуживанием и приобретением запчастей. Она признает, что некоторые российские предприятия стали выпускать аналоги деталей, но их цена из-за небольшого объема производства в десятки раз выше оригинальных.

Ушедшие из России компании Росптицесоюз не называет. Но в апреле стало известно, что поставки оборудования и запчастей, а также сервисное обслуживание российских птицеводов прекратила голландская компания Meyn. Как говорили тогда участники рынка, это крупнейший игрок в данном сегменте. Источник в одной из компаний – производителей птицы уверяет, что аналогичное решение в ближайшее время может принять исландская компания Marel. Там на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных