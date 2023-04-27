Минэнерго предложило нефтяникам «не распыляться» на НИОКР

По оценке ведомства, это позволит эффективнее использовать механизмы господдержки, в том числе субсидии. «Мы как ведомство не можем вмешиваться <...> а вот каким-то образом самоорганизоваться с помощью Минэнерго и Минпрома – это было бы, наверное, здорово. Тогда мы бы не теряли драгоценное время и не «распылили» бы механизмы поддержки, а точечно бы били в [нужные] направления», – сказал Рубцов.