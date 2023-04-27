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Минэнерго предложило нефтяникам «не распыляться» на НИОКР

Это вызвано необходимостью ускорить импортозамещение при ограниченной господдержке, считают аналитики
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэнерго России предложило российским нефтегазовым компаниям, которые занимаются разработками оборудования и технологий в этой сфере, найти способ распределять между собой приоритетные направления разработок. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов на Национальном нефтегазовом форуме 26 апреля.

По оценке ведомства, это позволит эффективнее использовать механизмы господдержки, в том числе субсидии. «Мы как ведомство не можем вмешиваться <...> а вот каким-то образом самоорганизоваться с помощью Минэнерго и Минпрома – это было бы, наверное, здорово. Тогда мы бы не теряли драгоценное время и не «распылили» бы механизмы поддержки, а точечно бы били в [нужные] направления», – сказал Рубцов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных