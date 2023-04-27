Минэнерго предложило нефтяникам «не распыляться» на НИОКР

Минэнерго предложило нефтяникам «не распыляться» на НИОКРЭто вызвано необходимостью ускорить импортозамещение при ограниченной господдержке, считают аналитики
Минэнерго России предложило российским нефтегазовым компаниям, которые занимаются разработками оборудования и технологий в этой сфере, найти способ распределять между собой приоритетные направления разработок. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов на Национальном нефтегазовом форуме 26 апреля.
По оценке ведомства, это позволит эффективнее использовать механизмы господдержки, в том числе субсидии. «Мы как ведомство не можем вмешиваться <...> а вот каким-то образом самоорганизоваться с помощью Минэнерго и Минпрома – это было бы, наверное, здорово. Тогда мы бы не теряли драгоценное время и не «распылили» бы механизмы поддержки, а точечно бы били в [нужные] направления», – сказал Рубцов.
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