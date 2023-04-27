Портфель группы «Медскан» пополнился еще одним крупным активом

Портфель группы «Медскан» пополнился еще одним крупным активомНа месте медицинских лабораторий Novascreen открылись точки сети KDL
Лаборатории Novascreen стали частью федеральной сети KDL, они продолжат работать уже под этим брендом. Об этом говорится на официальном сайте компаний, других подробностей там нет. Представители сторон раскрыть структуру и условия сделки отказались. Топ-менеджер одной из лабораторных сетей слышал, что группа «Медскан», которой и принадлежит KDL, покупает Novascreen. По его словам, юридически сделка пока не закрыта. Впрочем, один из инвестаналитиков допускает, что KDL могла взять помещения Novascreen в аренду, а оборудование – в лизинг.
KDL работает с 2003 г. На конец прошлого года в сеть входило 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах. В 2021 г. совокупная выручка операционных структур сети – ООО «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово – тест» – составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль – 2,2 млрд руб. До декабря 2022 г. владельцем сети был фонд UFG Private Equity, но он в итоге продал этот актив «Медскану». Эта группа была создана Евгением Туголуковым. Сейчас 25% долей в ней принадлежит структуре Росатома – «Русатом хэлскеа».