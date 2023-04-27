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Портфель группы «Медскан» пополнился еще одним крупным активом

На месте медицинских лабораторий Novascreen открылись точки сети KDL
Антон Филатов Анна Киселева Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Лаборатории Novascreen стали частью федеральной сети KDL, они продолжат работать уже под этим брендом. Об этом говорится на официальном сайте компаний, других подробностей там нет. Представители сторон раскрыть структуру и условия сделки отказались. Топ-менеджер одной из лабораторных сетей слышал, что группа «Медскан», которой и принадлежит KDL, покупает Novascreen. По его словам, юридически сделка пока не закрыта. Впрочем, один из инвестаналитиков допускает, что KDL могла взять помещения Novascreen в аренду, а оборудование – в лизинг.

KDL работает с 2003 г. На конец прошлого года в сеть входило 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах. В 2021 г. совокупная выручка операционных структур сети – ООО «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово – тест» – составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль – 2,2 млрд руб. До декабря 2022 г. владельцем сети был фонд UFG Private Equity, но он в итоге продал этот актив «Медскану». Эта группа была создана Евгением Туголуковым. Сейчас 25% долей в ней принадлежит структуре Росатома – «Русатом хэлскеа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных