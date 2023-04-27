Портфель группы «Медскан» пополнился еще одним крупным активом

Лаборатории Novascreen стали частью федеральной сети KDL, они продолжат работать уже под этим брендом. Об этом говорится на официальном сайте компаний, других подробностей там нет. Представители сторон раскрыть структуру и условия сделки отказались. Топ-менеджер одной из лабораторных сетей слышал, что группа «Медскан», которой и принадлежит KDL, покупает Novascreen. По его словам, юридически сделка пока не закрыта. Впрочем, один из инвестаналитиков допускает, что KDL могла взять помещения Novascreen в аренду, а оборудование – в лизинг.