Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию в прошлом году в 76 раз

Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию в прошлом году в 76 разПоставки выросли из-за введения западных санкций в отношении Минска
Транзит белорусских удобрений через территорию Россию в 2022 г. увеличился в 76 раз к уровню 2021 г. до 3,54 млн т. Это следует из статистики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которой ознакомились «Ведомости».
В I квартале 2023 г. транзит продолжил расти: он увеличился в 18,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,13 млн т. Из них, по данным ИПЕМа, 823 000 т были поставлены в порты Санкт-Петербурга, 361 200 т – в порт Новороссийска и 346 100 т – на погранпереход с Казахстаном (станция Канисай).
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