Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию в прошлом году в 76 раз

В I квартале 2023 г. транзит продолжил расти: он увеличился в 18,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,13 млн т. Из них, по данным ИПЕМа, 823 000 т были поставлены в порты Санкт-Петербурга, 361 200 т – в порт Новороссийска и 346 100 т – на погранпереход с Казахстаном (станция Канисай).