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Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию в прошлом году в 76 раз

Поставки выросли из-за введения западных санкций в отношении Минска
Надежда Синцова Арина Литова
Ведомости

Транзит белорусских удобрений через территорию Россию в 2022 г. увеличился в 76 раз к уровню 2021 г. до 3,54 млн т. Это следует из статистики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которой ознакомились «Ведомости».

В I квартале 2023 г. транзит продолжил расти: он увеличился в 18,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,13 млн т. Из них, по данным ИПЕМа, 823 000 т были поставлены в порты Санкт-Петербурга, 361 200 т – в порт Новороссийска и 346 100 т – на погранпереход с Казахстаном (станция Канисай).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных