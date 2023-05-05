Электрометаллурги попросили уменьшить для себя налог на сверхприбыль

Минфин в конце апреля 2023 г. утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2024 г. Ставку чрезвычайного налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над показателями 2018–2019 гг. При уплате windfall tax авансом с 1 октября по 30 ноября 2023 г. ставка будет уменьшена до 5%. Точечных исключений для отдельных компаний при этом не будет, предупреждал в конце апреля министр финансов Антон Силуанов.