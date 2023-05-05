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Электрометаллурги попросили уменьшить для себя налог на сверхприбыль

Компании предлагают вычесть из него сумму уплаченного ими акциза на сталь
Надежда Синцова
amurstal.com

Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) попросила уменьшить для этих предприятий разовый сбор со сверхприбыли бизнеса (windfall tax) на сумму уплаченного ими в 2022 г. акциза на жидкую сталь. Об этом говорится в письме ассоциации на имя замминистра финансов Алексея Сазанова от 18 апреля (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Минфин в конце апреля 2023 г. утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2024 г. Ставку чрезвычайного налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над показателями 2018–2019 гг. При уплате windfall tax авансом с 1 октября по 30 ноября 2023 г. ставка будет уменьшена до 5%. Точечных исключений для отдельных компаний при этом не будет, предупреждал в конце апреля министр финансов Антон Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных