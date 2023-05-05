Электрометаллурги попросили уменьшить для себя налог на сверхприбыль

Электрометаллурги попросили уменьшить для себя налог на сверхприбыльКомпании предлагают вычесть из него сумму уплаченного ими акциза на сталь
Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) попросила уменьшить для этих предприятий разовый сбор со сверхприбыли бизнеса (windfall tax) на сумму уплаченного ими в 2022 г. акциза на жидкую сталь. Об этом говорится в письме ассоциации на имя замминистра финансов Алексея Сазанова от 18 апреля (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Минфин в конце апреля 2023 г. утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2024 г. Ставку чрезвычайного налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над показателями 2018–2019 гг. При уплате windfall tax авансом с 1 октября по 30 ноября 2023 г. ставка будет уменьшена до 5%. Точечных исключений для отдельных компаний при этом не будет, предупреждал в конце апреля министр финансов Антон Силуанов.