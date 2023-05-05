Китайские компании смогут увеличить число рейсов в США в случае отказа от полетов через Россию

Вряд ли можно «продать» увеличение частоты рейсов в направлении США в обмен на сдерживание или отказ от использования логистически выгодного российского пространства, согласен и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Европейские и американские власти сами поставили свои авиакомпании в невыгодные условия, теперь западные перевозчики с помощью своих правительств надеются «выравнить» свои шансы на глобальном рынке, «наказав» китайских коллег сборами или недопуском, например, в американское пространство, говорит Гусаров. Но законные способы сделать это ограниченны, если не сказать отсутствуют, так как, например, между Россией и США нет сухопутной границы – китайские самолеты после полета через российское пространство следуют над нейтральными водами. Поэтому Западу приходится вести некие кулуарные переговоры с китайцами, заключает эксперт.