Китайские компании смогут увеличить число рейсов в США в случае отказа от полетов через Россию

30 апреля Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что минтранс США намерен разрешить повысить число полетов китайским авиакомпаниям в обмен на отказ летать по кратчайшему пути на Запад через Россию, закрытому для западных авиакомпаний с 2022 г. Месяцем ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что ведомство разрабатывало предложение о запрете китайским авиакомпаниям, использующим российское пространство, летать в американском направлении. «Ведомости» направили в минтранс США запрос о том, делались ли китайской стороне предложения в обмен на недавнее разрешение нарастить число полетов.