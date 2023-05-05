Китайские компании смогут увеличить число рейсов в США в случае отказа от полетов через Россию

Китайские компании смогут увеличить число рейсов в США в случае отказа от полетов через РоссиюНо в Пекине вряд ли сочтут обмен рациональным, считают эксперты
Власти США разрешили китайским авиакомпаниям увеличить количество рейсов в американском направлении с восьми до 12 в неделю туда и обратно (в допандемийное время было 150 рейсов). Об этом сообщило 4 мая американское министерство транспорта (DOT). Официально мера реализована в ответ на симметричное увеличение числа разрешенных полетов для американских компаний китайскими властями после отказа от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.
В январе – апреле 2023 г., уже после официального «открытия» Китая, объем коммерческих пассажирских перелетов оставался на 94% ниже, чем в соответствующий период 2019 г., следует из апрельских данных аналитической платформы Cirium. В апреле 85 рейсов было запланировано по 10 маршрутам между США и материковым Китаем (в апреле 2019 г. их было 1506 по 50 маршрутам). Регулярные пассажирские перевозки между странами осуществляют американские American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, а также китайские Xiamen Airlines, Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines.
30 апреля Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что минтранс США намерен разрешить повысить число полетов китайским авиакомпаниям в обмен на отказ летать по кратчайшему пути на Запад через Россию, закрытому для западных авиакомпаний с 2022 г. Месяцем ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что ведомство разрабатывало предложение о запрете китайским авиакомпаниям, использующим российское пространство, летать в американском направлении. «Ведомости» направили в минтранс США запрос о том, делались ли китайской стороне предложения в обмен на недавнее разрешение нарастить число полетов.
В конце февраля американские сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Джеймс Риш (республиканец) призвали Белый дом запретить иностранным перевозчикам, летающим над Россией, пользоваться аэропортами США, так как это ставит американские компании «в невыгодное конкурентное положение» на евразийских маршрутах по расходу топлива и времени. В отраслевой лоббистской ассоциации Airlines for America тогда заявили о солидарности с сенаторами.
2 мая Bloomberg сообщало, что Air France потребовала от правительства Франции принять меры против китайских авиакомпаний, в частности назначив им дополнительные сборы из-за «несправедливого преимущества». В 2022 г. Air France–KLM, как и другим европейским и американским перевозчикам, пришлось прокладывать маршруты в Японию через Казахстан и Монголию. Британская Virgin Atlantic объявила о закрытии рейсов и офисов в Гонконге после 30 лет присутствия.
Выгодный маршрут
Дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по кратчайшему, Транссибирскому, маршруту составляет 9500 км, с использованием альтернативного маршрута (через Центральную Азию) – 11 200 км. Еще одним маршрутом, но уже из Азии в США, является «кроссполярный» – через Россию и Северный полюс.
ЕС и ряд западных стран, включая Великобританию, США и Канаду, в 2022 г. запретили использовать свое воздушное пространство российским авиакомпаниям из-за начала боевых действий на Украине в феврале того же года. Россия ввела зеркальные меры против перевозчиков из 36 недружественных стран. До пандемии коронавируса «Аэрофлот» получал, по разным оценкам, $500–800 млн в год в качестве компенсации за использование иностранными компаниями российского авиапространства. В пандемийном 2020 году авиакомпания недополучила около $250 млн. В 2022 г. «транссибирские платежи» в основном вносили перевозчики из Юго-Восточной Азии.
Китайские власти и авиакомпании вряд ли откажутся от наращивания перелетов на Запад через российское воздушное пространство – это повышает цену перелета в Европу примерно на 15–30% в зависимости от направления и не может компенсироваться восстановлением трафика между материковым Китаем и США, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В Пекине официально не считают себя стороной в американо-российском политическом конфликте, поэтому не пойдут на дополнительные издержки для своего бизнеса в этой сфере, говорит Борисов.
Вряд ли можно «продать» увеличение частоты рейсов в направлении США в обмен на сдерживание или отказ от использования логистически выгодного российского пространства, согласен и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Европейские и американские власти сами поставили свои авиакомпании в невыгодные условия, теперь западные перевозчики с помощью своих правительств надеются «выравнить» свои шансы на глобальном рынке, «наказав» китайских коллег сборами или недопуском, например, в американское пространство, говорит Гусаров. Но законные способы сделать это ограниченны, если не сказать отсутствуют, так как, например, между Россией и США нет сухопутной границы – китайские самолеты после полета через российское пространство следуют над нейтральными водами. Поэтому Западу приходится вести некие кулуарные переговоры с китайцами, заключает эксперт.