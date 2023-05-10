Треть солнечных станций в Крыму выставили на торги

Треть солнечных станций в Крыму выставили на торгиНо покупателя на хронически убыточный актив найти будет непросто
Открытый аукцион по продаже имущества солнечной электростанции (СЭС) «Перово» в Крыму пройдет 13 июня 2023 г. Это следует из конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости». Установленная мощность станции составляет 105,6 МВт, т. е. около трети мощности всех крымских СЭС. В 2011 г., когда станция была введена в эксплуатацию, она входила в двадцатку крупнейших СЭС в мире.
На открытый аукцион на электронной площадке «Вердиктъ» выставлено четыре блока СЭС: «Альфа солар», «Бета солар», «Гамма солар» и «Зета солар». Заявки на участие можно подать со 2 мая по 8 июня, общая начальная цена лотов – чуть более 1,43 млрд руб. Шаг торгов – 5% от начальной стоимости.
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