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Треть солнечных станций в Крыму выставили на торги

Но покупателя на хронически убыточный актив найти будет непросто
Александр Волобуев Дарья Савенкова
Денис Абрамов / Ведомости

Открытый аукцион по продаже имущества солнечной электростанции (СЭС) «Перово» в Крыму пройдет 13 июня 2023 г. Это следует из конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости». Установленная мощность станции составляет 105,6 МВт, т. е. около трети мощности всех крымских СЭС. В 2011 г., когда станция была введена в эксплуатацию, она входила в двадцатку крупнейших СЭС в мире.

На открытый аукцион на электронной площадке «Вердиктъ» выставлено четыре блока СЭС: «Альфа солар», «Бета солар», «Гамма солар» и «Зета солар». Заявки на участие можно подать со 2 мая по 8 июня, общая начальная цена лотов – чуть более 1,43 млрд руб. Шаг торгов – 5% от начальной стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных