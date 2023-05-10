Треть солнечных станций в Крыму выставили на торги

Открытый аукцион по продаже имущества солнечной электростанции (СЭС) «Перово» в Крыму пройдет 13 июня 2023 г. Это следует из конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости». Установленная мощность станции составляет 105,6 МВт, т. е. около трети мощности всех крымских СЭС. В 2011 г., когда станция была введена в эксплуатацию, она входила в двадцатку крупнейших СЭС в мире.