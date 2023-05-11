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Производители газировки пожаловались на сложности с внедрением акциза на сладкие напитки

Они не успевают в срок создать системы учета этого сбора
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Производители сладких газированных напитков рассказали о затруднениях на совещании в Минсельхозе 5 мая. «Ведомостям» об этом сообщили два его участника. По их словам, на встрече присутствовали среди прочих представители PepsiCo, «ИДС Боржоми», а также сотрудники отраслевого объединения «Союзнапитки». В компаниях и Минсельхозе на запросы не ответили, в ассоциации от комментариев отказались. В Минфине подтвердили, что сейчас этот вопрос прорабатывается вместе с участниками рынка, чтобы «найти оптимальное решение и устранить возможные сложности».

Для организации раздельного учета однородных товаров, разлитых в разных филиалах, производителям необходимо построить дополнительные складские мощности, чтобы позиции не смешивались в процессе хранения, и доработать внутренние IT-решения. Представитель PepsiCo на совещании оценил необходимое для этого время в 2–3 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных