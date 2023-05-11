Производители газировки пожаловались на сложности с внедрением акциза на сладкие напитки

Производители сладких газированных напитков рассказали о затруднениях на совещании в Минсельхозе 5 мая. «Ведомостям» об этом сообщили два его участника. По их словам, на встрече присутствовали среди прочих представители PepsiCo, «ИДС Боржоми», а также сотрудники отраслевого объединения «Союзнапитки». В компаниях и Минсельхозе на запросы не ответили, в ассоциации от комментариев отказались. В Минфине подтвердили, что сейчас этот вопрос прорабатывается вместе с участниками рынка, чтобы «найти оптимальное решение и устранить возможные сложности».