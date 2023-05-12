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Мировые котировки на коксующийся уголь упали до восьмимесячного минимума

За ними могут последовать и цены в России, предупреждают эксперты
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспортные цены на коксующийся уголь из Австралии, которые являются международным бенчмарком, снизились до минимума с августа 2022 г. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».

Котировки начали снижаться в феврале. В частности, цены на премиальный низколетучий уголь упали с середины февраля до начала мая на 37% до $232/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Австралия. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, российские экспортные цены на коксующийся уголь также снижались в этот период. С февраля по апрель котировки на уголь марки ГЖ (один из экспортных бенчмарков) упали на 25% до $174/т на базисе FOB Дальний Восток. А индекс Сингапурской биржи на коксующийся уголь, использующийся при расчете НДПИ на уголь в России, в этот же период, по данным ЦЦИ Газпромбанка, снизился на 19% до $261/т на базисе FOB Австралия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных