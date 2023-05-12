Мировые котировки на коксующийся уголь упали до восьмимесячного минимума

Котировки начали снижаться в феврале. В частности, цены на премиальный низколетучий уголь упали с середины февраля до начала мая на 37% до $232/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Австралия. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, российские экспортные цены на коксующийся уголь также снижались в этот период. С февраля по апрель котировки на уголь марки ГЖ (один из экспортных бенчмарков) упали на 25% до $174/т на базисе FOB Дальний Восток. А индекс Сингапурской биржи на коксующийся уголь, использующийся при расчете НДПИ на уголь в России, в этот же период, по данным ЦЦИ Газпромбанка, снизился на 19% до $261/т на базисе FOB Австралия.