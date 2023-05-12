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ОПЕК ожидает в 2023 году роста инвестиций в углеводороды в странах вне картеля на 10%

Но им еще далеко до пикового уровня 2010-х годов
Дарья Савенкова
PAUL EDMONDSON / Mint Images via AFP

Инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в странах, не входящих в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в 2023 г. вырастут на 10% по сравнению с прошлогодним уровнем до $474 млрд, следует из опубликованного 11 мая доклада ОПЕК. В 2022 г. инвестиции выросли на 20% до $431 млрд. Это означает, что в текущем году организация ожидает замедления темпов роста инвестиций.

В докладе отмечается, что капзатраты на разведку и добычу нефти и газа в Норвегии, Бразилии, США и Канаде вырастут на 26, 15, 12 и 8% год к году соответственно (абсолютных значений организация не приводит). ОПЕК ожидает, что уровень инвестиций в 2023 г. превысит объем расходов до пандемии коронавируса в 2020 г., но все еще будет далек от рекордного показателя в $747 млрд, зафиксированного в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных