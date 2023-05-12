ОПЕК ожидает в 2023 году роста инвестиций в углеводороды в странах вне картеля на 10%

В докладе отмечается, что капзатраты на разведку и добычу нефти и газа в Норвегии, Бразилии, США и Канаде вырастут на 26, 15, 12 и 8% год к году соответственно (абсолютных значений организация не приводит). ОПЕК ожидает, что уровень инвестиций в 2023 г. превысит объем расходов до пандемии коронавируса в 2020 г., но все еще будет далек от рекордного показателя в $747 млрд, зафиксированного в 2014 г.