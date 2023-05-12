ОПЕК ожидает в 2023 году роста инвестиций в углеводороды в странах вне картеля на 10%Но им еще далеко до пикового уровня 2010-х годов
Инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в странах, не входящих в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в 2023 г. вырастут на 10% по сравнению с прошлогодним уровнем до $474 млрд, следует из опубликованного 11 мая доклада ОПЕК. В 2022 г. инвестиции выросли на 20% до $431 млрд. Это означает, что в текущем году организация ожидает замедления темпов роста инвестиций.
В докладе отмечается, что капзатраты на разведку и добычу нефти и газа в Норвегии, Бразилии, США и Канаде вырастут на 26, 15, 12 и 8% год к году соответственно (абсолютных значений организация не приводит). ОПЕК ожидает, что уровень инвестиций в 2023 г. превысит объем расходов до пандемии коронавируса в 2020 г., но все еще будет далек от рекордного показателя в $747 млрд, зафиксированного в 2014 г.