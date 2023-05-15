Фармпроизводители предлагают снизить число выдаваемых в России «вечнозеленых патентов» на лекарства

Фармпроизводители предлагают снизить число выдаваемых в России «вечнозеленых патентов» на лекарстваЭто позволит российским компаниям выводить на рынок дженерики иностранных препаратов
«Вечнозеленые патенты», которые фармкомпании получают в Роспатенте после окончания срока действия основной регистрации, внеся незначительные изменения в состав или дозировку лекарства, затрудняют или делают невозможным оперативный вывод на российский рынок препаратов-аналогов. Об этом говорится в аналитическом исследовании Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), в которую входят «Активный компонент», «Биокад», «Велфарм», «Генериум», «Герофарм», «Нанолек», «Медисорб», «Полисан», «Фармстандарт», НИИ «Химрар». В ряде зарубежных стран требования к получению «вечнозеленого патента» гораздо строже, поэтому фармкомпании могут производить дженерики без риска судебных разбирательств, следует из документа. К примеру, в Аргентине и Индии его выдают, если производитель сможет доказать ранее не известное свойство препарата, тогда как в России такое требование отсутствует.
Кроме того, выпуск аналогов в России нередко приводит к длительным судебным спорам. К примеру, российский производитель лекарств «Герофарм» до сих пор отстаивает в судах права на инсулин гларгин. Патент на него в концентрации 100 ед/мл принадлежал французской фармкомпании Sanofi. Но в 2012 г. срок действия его истек, поэтому некоторые отечественные производители, в том числе «Герофарм», стали разрабатывать свои аналоги. В 2016 г. Sanofi зарегистрировала в России тот же инсулин гларгин более высокой концентрации (300 ед/мл) и защитила его патентом. «Герофарм», в свою очередь, обратился в суды с требованием признать его недействительным. Среди аргументов российской фармкомпании было решение китайского патентного ведомства, которое отказало Sanofi в выдаче патента на инсулин гларгин, потому что он не соответствовал критериям «новизна» и «изобретательский уровень». Суд по этому поводу продолжается до сих пор.