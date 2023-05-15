Фармпроизводители предлагают снизить число выдаваемых в России «вечнозеленых патентов» на лекарства

Кроме того, выпуск аналогов в России нередко приводит к длительным судебным спорам. К примеру, российский производитель лекарств «Герофарм» до сих пор отстаивает в судах права на инсулин гларгин. Патент на него в концентрации 100 ед/мл принадлежал французской фармкомпании Sanofi. Но в 2012 г. срок действия его истек, поэтому некоторые отечественные производители, в том числе «Герофарм», стали разрабатывать свои аналоги. В 2016 г. Sanofi зарегистрировала в России тот же инсулин гларгин более высокой концентрации (300 ед/мл) и защитила его патентом. «Герофарм», в свою очередь, обратился в суды с требованием признать его недействительным. Среди аргументов российской фармкомпании было решение китайского патентного ведомства, которое отказало Sanofi в выдаче патента на инсулин гларгин, потому что он не соответствовал критериям «новизна» и «изобретательский уровень». Суд по этому поводу продолжается до сих пор.