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Структура НМТП и «Металлоинвеста» построит перегрузочный комплекс в Новороссийске

Новые причалы используют для перевалки металлургической продукции
Герман Костринский Надежда Синцова
Сегодня Новороссийский судоремонтный завод переваливает всего 3,5 млн т грузов в год / «НМТП»

Компания «Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийского судоремонтного завода» (УПК НСРЗ) на условиях концессии расширит причальную инфраструктуру в Новороссийске для перевалки металлургических грузов. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного 16 мая на официальном интернет-портале правовой информации. УПК НСРЗ на 75% принадлежат Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП), 25% – у Лебединского ГОКа «Металлоинвеста».

ФГУП «Росморпорт», в хозяйственном ведении которого сейчас находятся объекты, передаст Росморречфлоту семь причалов Новороссийского судоремонтного завода, говорится в документе. Росморречфлот, в свою очередь, обязан за 60 дней вместе с будущим концессионером подготовить соглашение и согласовать его с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и ФАС. В течение 75 дней со дня вступления в силу распоряжения УПК НСРЗ должен подписать концессионное соглашение сроком на 49 лет с правом продления еще на пять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных