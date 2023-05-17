Структура НМТП и «Металлоинвеста» построит перегрузочный комплекс в Новороссийске

Структура НМТП и «Металлоинвеста» построит перегрузочный комплекс в НовороссийскеНовые причалы используют для перевалки металлургической продукции
Компания «Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийского судоремонтного завода» (УПК НСРЗ) на условиях концессии расширит причальную инфраструктуру в Новороссийске для перевалки металлургических грузов. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного 16 мая на официальном интернет-портале правовой информации. УПК НСРЗ на 75% принадлежат Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП), 25% – у Лебединского ГОКа «Металлоинвеста».
ФГУП «Росморпорт», в хозяйственном ведении которого сейчас находятся объекты, передаст Росморречфлоту семь причалов Новороссийского судоремонтного завода, говорится в документе. Росморречфлот, в свою очередь, обязан за 60 дней вместе с будущим концессионером подготовить соглашение и согласовать его с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и ФАС. В течение 75 дней со дня вступления в силу распоряжения УПК НСРЗ должен подписать концессионное соглашение сроком на 49 лет с правом продления еще на пять.