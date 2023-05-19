Мясоперерабатывающий завод «Ремит» хочет выпускать треугольную колбасу под брендом «Тоблерон»

Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон». Как следует из реестра службы, предприятие намерено выпускать под этой маркой колбасу и мясные деликатесы. Представитель «Ремита» эту информацию подтвердил, уточнив, что колбаса будет «не совсем обычной формы, треугольной». Тактика регистрации нетрадиционных для колбасного рынка названий работает более чем эффективно для привлечения внимания покупателей к конкретному продукту и это не требует дополнительных вложений в продвижение, добавляет собеседник «Ведомостей». К примеру, ранее предприятие подало заявки на регистрацию знаков «КабернеСвиньон» (предназначен для одной из федеральных сетей алкомагазинов), а также «Докторская и точка», «Бекон и точка», Wi-Fi и проч.