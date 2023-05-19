Мясоперерабатывающий завод «Ремит» хочет выпускать треугольную колбасу под брендом «Тоблерон»Роспатент может отказать ему в регистрации этого торгового знака, так как шоколад под такой маркой уже производит американская Kraft Foods
Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон». Как следует из реестра службы, предприятие намерено выпускать под этой маркой колбасу и мясные деликатесы. Представитель «Ремита» эту информацию подтвердил, уточнив, что колбаса будет «не совсем обычной формы, треугольной». Тактика регистрации нетрадиционных для колбасного рынка названий работает более чем эффективно для привлечения внимания покупателей к конкретному продукту и это не требует дополнительных вложений в продвижение, добавляет собеседник «Ведомостей». К примеру, ранее предприятие подало заявки на регистрацию знаков «КабернеСвиньон» (предназначен для одной из федеральных сетей алкомагазинов), а также «Докторская и точка», «Бекон и точка», Wi-Fi и проч.
Сам завод находится в Подольске и производит более 300 наименований продукции. Владельцы предприятия – бизнесмены Владимир Конозаков (он также имеет доли в ряде мясокомбинатов, производителях кормов и инвестировал в производителя молока «Русское поле») и Рустем Мухаметшин. Выручка «Ремита» по итогам 2022 г. составила 10,6 млрд руб., а чистая прибыль – 1,9 млрд руб.