Садоводы просят компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод

Садоводы предлагают государству компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность. С инициативным предложением о компенсациях выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, соответствующее письмо она направила в начале мая в Минсельхоз. Там его получение подтвердили, сообщив, что это предложение будет рассмотрено.