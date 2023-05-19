Садоводы просят компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод

Садоводы просят компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягодНа их поддержку может понадобиться около 15 млрд рублей
Садоводы предлагают государству компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность. С инициативным предложением о компенсациях выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, соответствующее письмо она направила в начале мая в Минсельхоз. Там его получение подтвердили, сообщив, что это предложение будет рассмотрено.
В настоящий момент уровень самообеспеченности РФ фруктами и ягодами не превышает 45%, свидетельствуют данные Минсельхоза и Федеральной таможенной службы, с которыми ознакомились «Ведомости». При собственном производстве в 2022 г. в 1,55 млн т еще 1,94 млн т ввезли из-за границы. Основные импортеры – Молдавия (доля 30%), Сербия (18%), Турция (16%) и др. Доктрина же продовольственной безопасности предусматривает самообеспеченность фруктами и ягодами на уровне 60%.