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Садоводы просят компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод

На их поддержку может понадобиться около 15 млрд рублей
Алексей Полухин
Решить проблему можно за счет субсидирования плодово-ягодной продукции / Максим Стулов / Ведомости

Садоводы предлагают государству компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность. С инициативным предложением о компенсациях выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, соответствующее письмо она направила в начале мая в Минсельхоз. Там его получение подтвердили, сообщив, что это предложение будет рассмотрено.

В настоящий момент уровень самообеспеченности РФ фруктами и ягодами не превышает 45%, свидетельствуют данные Минсельхоза и Федеральной таможенной службы, с которыми ознакомились «Ведомости». При собственном производстве в 2022 г. в 1,55 млн т еще 1,94 млн т ввезли из-за границы. Основные импортеры – Молдавия (доля 30%), Сербия (18%), Турция (16%) и др. Доктрина же продовольственной безопасности предусматривает самообеспеченность фруктами и ягодами на уровне 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных