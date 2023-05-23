В России назревает дефицит шин и моторных масел для большегрузов

Основа парка большегрузов Delko – седельные тягачи Scania, FM Logistic возит грузы на машинах Iveco и MAN, Sota Logistic использует DAF и «Камаз». Для импортных тягачей обычно приобретались шины крупнейших мировых брендов – Michelin, Bridgestone, Continental и Nokian. Эти компании, равно как и производители иностранных большегрузов, постепенно ушли из России после начала СВО на Украине.