В России назревает дефицит шин и моторных масел для большегрузов

В России назревает дефицит шин и моторных масел для большегрузовНа стабилизацию ситуации потребуется несколько лет, утверждают эксперты
Российские логистические компании столкнулись с нехваткой шин и смазочных материалов для своих импортных тягачей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delko и подтвердили в FM Logistic и Sota Logistic.
Основа парка большегрузов Delko – седельные тягачи Scania, FM Logistic возит грузы на машинах Iveco и MAN, Sota Logistic использует DAF и «Камаз». Для импортных тягачей обычно приобретались шины крупнейших мировых брендов – Michelin, Bridgestone, Continental и Nokian. Эти компании, равно как и производители иностранных большегрузов, постепенно ушли из России после начала СВО на Украине.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам