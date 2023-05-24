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Компенсации за строительство теплиц на Дальнем Востоке могут вырасти на 20%

Но найти инвесторов на такие проекты все равно будет сложно
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Минвостокразвития хочет увеличить размер компенсаций затрат инвесторов при строительстве и модернизации тепличных комплексов для выращивания овощей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Документ с таким предложением размещен на портале проектов нормативных правовых актов 22 мая. Оперативных комментариев в министерстве получить не удалось.

Из документа следует, что Минвостокразвития предлагает изменить нормативы, по которым рассчитывается размер компенсаций. К примеру, в Бурятии максимальные затраты инвесторов, которые рассчитывают на господдержку, должны составить 433 319 руб. на 1 га (сейчас – 364 133 руб.), для Магаданской области – 437 087 руб. (в данный момент – 367 300 руб.). Министерство готово будет компенсировать 20% от суммы вложений. При этом инвестиции, превышающие эти показатели, учитываться при расчете субсидий не будут. Исходя из этих данных, сумма господдержки увеличивается также примерно на 20%, подсчитали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных