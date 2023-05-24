Компенсации за строительство теплиц на Дальнем Востоке могут вырасти на 20%

Из документа следует, что Минвостокразвития предлагает изменить нормативы, по которым рассчитывается размер компенсаций. К примеру, в Бурятии максимальные затраты инвесторов, которые рассчитывают на господдержку, должны составить 433 319 руб. на 1 га (сейчас – 364 133 руб.), для Магаданской области – 437 087 руб. (в данный момент – 367 300 руб.). Министерство готово будет компенсировать 20% от суммы вложений. При этом инвестиции, превышающие эти показатели, учитываться при расчете субсидий не будут. Исходя из этих данных, сумма господдержки увеличивается также примерно на 20%, подсчитали «Ведомости».