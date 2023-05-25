Крупный добытчик краба планирует построить порт во Владивостоке

Из протокола следует, что при стартовой цене в 1,26 млрд руб. за лот ЕРЦ согласилась заплатить в 2,7 раза больше – 3,46 млрд руб. Всего в торгах участвовало шесть компаний, среди них Центр развития портовой инфраструктуры и «Нико-ойл ДВ» (их представители на запросы не ответили). Как следует из документации, победитель получит причал, три железнодорожных ветки, а также 35 объектов движимого имущества. По условиям торгов, он обязуется построить холодильный склад мощностью не менее 10 000 т хранения. После окончания всех работ грузооборот комплекса должен составить не менее 360 000 т в год, из которых 180 000 т – по программе северного завоза (предполагает поставки товаров для территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока). Представитель ЕРЦ говорит, что компания готова инвестировать в этот проект 9 млрд руб., завершить его планируется к 2026 г.