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Крупный добытчик краба планирует построить порт во Владивостоке

Это позволит ГК «Антей» участвовать во втором этапе инвестквот на вылов данного ресурса
Алексей Полухин
Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Связанная с рыбопромышленной группой «Антей» компания «Европейский рыбный центр» (ЕРЦ) построит недалеко от Русского моста во Владивостоке портовый комплекс по перевалке рыбной продукции. Это следует из протокола торгов по продаже имущества ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами президента России, которые провел Российским аукционный дом. Гендиректор последнего Андрей Степаненко эту информацию подтвердил.

Из протокола следует, что при стартовой цене в 1,26 млрд руб. за лот ЕРЦ согласилась заплатить в 2,7 раза больше – 3,46 млрд руб. Всего в торгах участвовало шесть компаний, среди них Центр развития портовой инфраструктуры и «Нико-ойл ДВ» (их представители на запросы не ответили). Как следует из документации, победитель получит причал, три железнодорожных ветки, а также 35 объектов движимого имущества. По условиям торгов, он обязуется построить холодильный склад мощностью не менее 10 000 т хранения. После окончания всех работ грузооборот комплекса должен составить не менее 360 000 т в год, из которых 180 000 т – по программе северного завоза (предполагает поставки товаров для территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока). Представитель ЕРЦ говорит, что компания готова инвестировать в этот проект 9 млрд руб., завершить его планируется к 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных