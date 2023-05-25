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Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторанов

Пока они будут работать в отелях самой группы
Дарья Молоткова
АФК «Система»

«Космос отель групп» – операционная компания входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) – подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. По данным «СПАРК-Интерфакса», это произошло в середине апреля этого года. Других деталей там нет. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд. Такие точки, по его словам, откроются во вновь вводимых в эксплуатацию гостиницах уровня «4 звезды». Первый ресторан Space by Cosmos на 337,5 кв. м появится в строящемся отеле в Омске, его запуск намечен на вторую половину 2023 г. Инвестиции в него он не раскрыл. Площадь же других ресторанов, по словам Бибы, будет зависеть от количества номеров в отеле. При этом сами заведения будут рассчитаны не только на гостей гостиниц, но и на сторонних посетителей, уточнил он.

CHG – один из крупнейших отечественных гостиничных операторов. В портфеле компании 32 отеля примерно на 9000 номеров в 19 городах России и за рубежом. Среди ее объектов – Сosmos Moscow (1777 номеров) на пр-те Мира, Cosmos Paveletskaya Hotel (171 номер) на Кожевнической улице, Cosmos Smart Dubininskaya (243 номера) на Дубининской улице, Collection Izumrudny Les на Алтае и проч. В начале февраля 2023 г. CHG подписала соглашение о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей в четырех городах России. Речь идет о шести гостиницах в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel), двух в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также двух в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных