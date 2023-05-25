Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторанов

«Космос отель групп» – операционная компания входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) – подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. По данным «СПАРК-Интерфакса», это произошло в середине апреля этого года. Других деталей там нет. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд. Такие точки, по его словам, откроются во вновь вводимых в эксплуатацию гостиницах уровня «4 звезды». Первый ресторан Space by Cosmos на 337,5 кв. м появится в строящемся отеле в Омске, его запуск намечен на вторую половину 2023 г. Инвестиции в него он не раскрыл. Площадь же других ресторанов, по словам Бибы, будет зависеть от количества номеров в отеле. При этом сами заведения будут рассчитаны не только на гостей гостиниц, но и на сторонних посетителей, уточнил он.