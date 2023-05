Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторанов

CHG – один из крупнейших отечественных гостиничных операторов. В портфеле компании 32 отеля примерно на 9000 номеров в 19 городах России и за рубежом. Среди ее объектов – Сosmos Moscow (1777 номеров) на пр-те Мира, Cosmos Paveletskaya Hotel (171 номер) на Кожевнической улице, Cosmos Smart Dubininskaya (243 номера) на Дубининской улице, Collection Izumrudny Les на Алтае и проч. В начале февраля 2023 г. CHG подписала соглашение о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей в четырех городах России. Речь идет о шести гостиницах в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel), двух в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также двух в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).