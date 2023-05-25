Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторанов

Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторановПока они будут работать в отелях самой группы
«Космос отель групп» – операционная компания входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) – подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. По данным «СПАРК-Интерфакса», это произошло в середине апреля этого года. Других деталей там нет. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд. Такие точки, по его словам, откроются во вновь вводимых в эксплуатацию гостиницах уровня «4 звезды». Первый ресторан Space by Cosmos на 337,5 кв. м появится в строящемся отеле в Омске, его запуск намечен на вторую половину 2023 г. Инвестиции в него он не раскрыл. Площадь же других ресторанов, по словам Бибы, будет зависеть от количества номеров в отеле. При этом сами заведения будут рассчитаны не только на гостей гостиниц, но и на сторонних посетителей, уточнил он.
CHG – один из крупнейших отечественных гостиничных операторов. В портфеле компании 32 отеля примерно на 9000 номеров в 19 городах России и за рубежом. Среди ее объектов – Сosmos Moscow (1777 номеров) на пр-те Мира, Cosmos Paveletskaya Hotel (171 номер) на Кожевнической улице, Cosmos Smart Dubininskaya (243 номера) на Дубининской улице, Collection Izumrudny Les на Алтае и проч. В начале февраля 2023 г. CHG подписала соглашение о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей в четырех городах России. Речь идет о шести гостиницах в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel), двух в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также двух в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).