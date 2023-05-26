Авиадиспетчерам предоставят господдержку на 5 млрд рублей

Авиадиспетчерам предоставят господдержку на 5 млрд рублейНо этой субсидии может хватить только до осени
Минфин России согласовал выделение ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ФГУП «ГК по ОрВД», подконтрольно Росавиации, отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории РФ) субсидии на 2023 г. в размере 5 млрд руб. Об этом 25 мая сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
Представитель Росавиации, в свою очередь, пояснил, что субсидия будет доведена до агентства после публикации соответствующего распоряжения правительства РФ, после чего ведомство незамедлительно направит средства в ГК по ОрВД.
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