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Энергетический уголь подешевел до минимума с января 2022 года

Дальнейшее падение котировок создаст проблемы для российских экспортеров
Василий Милькин
Европейские цены на энергетический уголь упали до минимума с января 2022 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Цена энергетического угля в Европе снижается вслед за спотовыми котировками на газ и уже достигла минимума с января 2022 г., свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерсов на энергоуголь с доставкой в июне в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) 25 мая впервые в этом году опустилась ниже $100 за 1 т, а 26 мая снизилась до $98 за 1 т. В последний раз уголь в Европе стоил дешевле в середине января прошлого года. С начала 2023 г. энергетический уголь в Европе подешевел почти вдвое – на 47%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных