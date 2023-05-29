Энергетический уголь подешевел до минимума с января 2022 года

Энергетический уголь подешевел до минимума с января 2022 годаДальнейшее падение котировок создаст проблемы для российских экспортеров
Цена энергетического угля в Европе снижается вслед за спотовыми котировками на газ и уже достигла минимума с января 2022 г., свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость фьючерсов на энергоуголь с доставкой в июне в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) 25 мая впервые в этом году опустилась ниже $100 за 1 т, а 26 мая снизилась до $98 за 1 т. В последний раз уголь в Европе стоил дешевле в середине января прошлого года. С начала 2023 г. энергетический уголь в Европе подешевел почти вдвое – на 47%.
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