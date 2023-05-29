«Сбер» прогнозирует снижение прибыльности нефтегазового сектора в 2023 году

Чистая прибыль «Татнефти», напоминают аналитики Сбербанка, в 2022 г. выросла на 51% до 299 млрд руб., но по итогам 2023 г. также продемонстрирует отрицательный тренд (-30,8% до 207 млрд руб.). По мнению аналитиков, цена реализации нефти компании в этом году может вырасти из-за сужения дисконта на Urals и прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, что высвобождает объемы сырья для отгрузки через порты. Это позволит компании минимизировать расходы на логистику и найти покупателей с более низким дисконтом, отмечается в обзоре. А также, напоминают аналитики, «Татнефть» купила в апреле 2023 г. 568 АЗС в Турции, что «поможет компании в реализации экспортных объемов бензина и дизтоплива».