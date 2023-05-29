«Сбер» прогнозирует снижение прибыльности нефтегазового сектора в 2023 году

«Сбер» прогнозирует снижение прибыльности нефтегазового сектора в 2023 годуСохранить высокую прибыль в этом году удастся только «Роснефти»
Прибыльность российских компаний нефтегазового сектора по итогам 2023 г. снизится на фоне падения цен на нефть и газ, а также из-за уменьшения маржи нефтепереработки. Об этом говорится в обзоре аналитиков Sber CIB Investment Research (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера»).
Аналитики поясняют, что после рекордного 2022 года рыночные условия нормализуются: рубль умеренно ослаб, дисконт на российскую нефть Urals к Brent сужается, как и маржа нефтепереработки и крек-спреды (разница цен на баррель нефти и нефтепродуктов, произведенных из него), а цены на газ возвращаются к среднециклическим уровням. В обзоре говорится, что в конце апреля – начале мая 2023 г. котировки Brent опустились ниже $80/барр. (по данным биржи ICE, 26 мая июльские фьючерсы на Brent торговались по 76,48/барр.). Но аналитики «Сбера» не изменили свой прогноз и по-прежнему ожидают восстановления цены Brent до $90/барр. во втором полугодии 2023 г.
Дисконт на Urals к Brent в I квартале этого года постепенно сокращался и достиг отметки в $26/барр. (максимальный дисконт, установленный в Налоговом кодексе, в апреле составлял $34/барр.). Это означает, поясняют аналитики Sber CIB, что для расчета налогов будет использоваться фактическая стоимость Urals, а в сочетании с ослаблением рубля это поможет пополнить бюджет и может снизить необходимость повышения налогов для сектора в среднесрочной перспективе.
Дисконт на Urals в среднесрочной перспективе, по их прогнозам, снизится до $5–10/барр. за счет сокращения маржи трейдеров и нормализации стоимости фрахта. По расчетам Минфина России, средняя цена барреля Urals в январе – апреле 2023 г. составляла $51,05, в апреле – $58,63.
Цены на газ в I квартале 2023 г. вернулись на уровень III квартала 2021 г. на фоне теплой зимы в Европе и сокращения спроса на топливо. Цены на газ в Европе, которые достигли максимума в $3900 за 1000 куб. м в марте 2022 г., постепенно снижались и в осенне-зимний период опустились ниже $1000 за 1000 куб. м. По данным ICE, в конце мая они упали до двухлетнего минимума: 26 мая июньские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались по $276 за 1000 куб. м.
«Такая нормализация [газовых котировок] означает, что и финансовые результаты нефтегазовых компаний в 2023 г. будут заметно скромнее, чем в 2022 г.», – говорится в обзоре Sber CIB Investment Research. Аналитики ожидают уменьшения маржи переработки нефти, но снижение дисконта Urals и более дешевый рубль помогут сгладить падение прибыли от добывающего сектора.
По мнению аналитиков «Сбера», «Роснефть» будет единственной компанией в секторе, которая по итогам 2023 г. сможет получить высокую прибыль. Они прогнозируют рост чистой прибыли компании в 2023 г. на 41,6% до 1,15 трлн руб., операционной прибыли – на 4,1% до 1,77 трлн руб., а прибыль на акцию должна вырасти на 41,6% до 121,16 руб. Отмечается, что операционную прибыль компании поддержит экспорт нефти по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) по более высокой цене. «Роснефть» поставляет 30 млн т нефти в год по ответвлению от этого трубопровода в Китай по долгосрочному контракту.
При этом EBITDA компании незначительно снизится – на 0,2% по сравнению с 2022 г. до 2,55 трлн руб., а выручка – на 8,9% до 8,1 трлн руб. Целевая цена акций «Роснефти» повышена с 350 до 520 руб. за бумагу, рекомендация по операциям с акциями «Роснефти» также изменилась – с «держать» на «покупать». Доходность акций компании в 2023 г. может превысить 12%, прогнозирует Sber CIB.
Чистая прибыль «Роснефти» в 2022 г. снизилась из-за списания активов в Германии (структурам компании принадлежали доли в трех НПЗ – PCK Schwedt, MiRo, Bayernoil), которые власти страны взяли под временное управление в сентябре прошлого года.
При анализе финрезультатов «Газпром нефти» аналитики напомнили, что компания не публиковала отчетность за 2022 г. По их расчетам, в прошлом году компания получила рекордную чистую прибыль в 775 млрд руб., что на 53,8% больше, чем в 2021 г. Главным фактором роста прибыли, как отмечается в обзоре Sber CIB, стала высокая маржа нефтепереработки на российских заводах компании – около $30/барр. В 2023 г. прибыль «Газпром нефти» может снизиться на 27,7% до 560 млрд руб., но это выше показателя 2021 г. на 11,1%.
В обзоре говорится, что чистая прибыль «Лукойла» в 2023 г. также может упасть на 25,2% до 812 млрд руб. При этом в 2022 г. показатель компании вырос на 20,5% по сравнению с 2021 г. до 1,09 трлн руб. Это произошло на фоне снижения свободного денежного потока компании примерно на 270 млрд руб., которые «Лукойл» потратил на покупку активов.
Чистая прибыль «Татнефти», напоминают аналитики Сбербанка, в 2022 г. выросла на 51% до 299 млрд руб., но по итогам 2023 г. также продемонстрирует отрицательный тренд (-30,8% до 207 млрд руб.). По мнению аналитиков, цена реализации нефти компании в этом году может вырасти из-за сужения дисконта на Urals и прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, что высвобождает объемы сырья для отгрузки через порты. Это позволит компании минимизировать расходы на логистику и найти покупателей с более низким дисконтом, отмечается в обзоре. А также, напоминают аналитики, «Татнефть» купила в апреле 2023 г. 568 АЗС в Турции, что «поможет компании в реализации экспортных объемов бензина и дизтоплива».
Прибыль большинства российских нефтяников по итогам 2023 г. может снизиться в среднем на 12–20% относительно высокой базы 2022 г., прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. На это будут влиять снижение цен на нефть, умеренный рост налоговой нагрузки и небольшое сокращение добычи нефти, отмечает он.
Ранее вице-премьер Александр Новак объявил о добровольном сокращении добычи нефти Россией на 500 000 барр./сутки. Изначально такая мера была принята на март этого года, а затем была продлена до конца 2023 г. С 1 мая к сокращению присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее сокращение добычи составит 1,66 млн барр./сутки.
«Роснефть» смотрится выигрышно по сравнению с другими компаниями сектора на фоне высоких объемов поставок нефти по ВСТО по ценам, превышающим Urals, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Также у компании низкая зависимость от корректировок демпфера (выплаты нефтекомпаниям из бюджета в ситуации, когда экспортный нетбэк по топливу выше цен внутреннего рынка. – «Ведомости»), добавляет Кауфман.