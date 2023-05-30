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Эксперты ожидают роста спроса на энергоуголь в мире до 2030 года

Но затем до 2050 года потребление угля на электростанциях упадет на 38%
Василий Милькин
В ЕС спрос на энергетический и коксующийся уголь к 2050 г. сократится в 9 раз относительно уровня 2021 г. до 48 млн т / Андрей Гордеев / Ведомости

Глобальный спрос на энергетический уголь в мире будет расти до 2030 г. и достигнет 7,01 млрд т в год. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России).

В обзоре (есть у «Ведомостей») отмечается, что в базовом сценарии (сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители) к этому моменту спрос на уголь вырастет на 3% к уровню 2021 г., или почти на 200 млн т в год. Но к 2050 г. тренд изменится на противоположный: потребление снизится на 38% к уровню 2021 г. до 4,24 млрд т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных