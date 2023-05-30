Эксперты ожидают роста спроса на энергоуголь в мире до 2030 года

В обзоре (есть у «Ведомостей») отмечается, что в базовом сценарии (сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители) к этому моменту спрос на уголь вырастет на 3% к уровню 2021 г., или почти на 200 млн т в год. Но к 2050 г. тренд изменится на противоположный: потребление снизится на 38% к уровню 2021 г. до 4,24 млрд т.