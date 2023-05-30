Экспортную квоту на удобрения подняли до 16,3 млн т

Правительство России установило квоту на экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2023 г. на уровне 16,33 млн т. Об этом пресс-служба правительства сообщила 29 мая. Квота включает в себя карбамид, карбамидо-аммиачную смесь, сложные NPK-удобрения, моноаммонийфосфат (MAP), азотно-фосфорные удобрения и аммиачную селитру.