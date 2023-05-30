Российские нефтяники нарастили ввод нефтяных скважин в апреле на 16,5%

За первые четыре месяца года ввод нефтяных скважин в России вырос на 11% в годовом выражении до 2628 шт. Основной рост пришелся на ВИНК, которые нарастили вводы на 12% до 2388. Прочие производители, в том числе независимые нефтяные компании, показали более скромный рост – на 4% до 238 скважин. Еще три скважины, как и за аналогичный период 2022 г., ввел «Новатэк», одну – оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия».