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Российские нефтяники нарастили ввод нефтяных скважин в апреле на 16,5%

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Дарья Савенкова Василий Милькин
Ввод новых нефтяных скважин в России в апреле 2023 г. вырос на 16,5% по сравнению с апрелем прошлого года / Евгений Разумный / Ведомости

Ввод новых нефтяных скважин в России в апреле 2023 г. вырос на 16,5% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 627 шт. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго. Рост показателя у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составил 15,5% (введено 559 скважин), а у прочих производителей – 25% (65 скважин).

За первые четыре месяца года ввод нефтяных скважин в России вырос на 11% в годовом выражении до 2628 шт. Основной рост пришелся на ВИНК, которые нарастили вводы на 12% до 2388. Прочие производители, в том числе независимые нефтяные компании, показали более скромный рост – на 4% до 238 скважин. Еще три скважины, как и за аналогичный период 2022 г., ввел «Новатэк», одну – оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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