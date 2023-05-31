Аграрии приостановили продажу пшеницы экспортерам

О том, что сельхозпроизводители стали приостанавливать поставки пшеницы экспортерам, «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры в двух компаниях, занимающихся этим бизнесом. По их словам, аграрии ждут, что ее стоимость вырастет после снижения экспортной пошлины, которое должно произойти 7 июня. О том, что сельхозпроизводители снизили торговую активность, известно и вице-президенту Российского зернового союза Александру Корбуту.