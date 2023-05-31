Аграрии приостановили продажу пшеницы экспортерам

Аграрии приостановили продажу пшеницы экспортерамОни ждут роста цен на зерно после снижения пошлины
О том, что сельхозпроизводители стали приостанавливать поставки пшеницы экспортерам, «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры в двух компаниях, занимающихся этим бизнесом. По их словам, аграрии ждут, что ее стоимость вырастет после снижения экспортной пошлины, которое должно произойти 7 июня. О том, что сельхозпроизводители снизили торговую активность, известно и вице-президенту Российского зернового союза Александру Корбуту.
В Минсельхозе не смогли предоставить оперативные комментарии по этому поводу. В двух крупных экспортерах зерна – «Деметра-холдинге» и Grain Gates – не стали обсуждать этот вопрос. А в Объединенной зерновой компании и ТД «Риф» на запросы не ответили.
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