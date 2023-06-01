Профицит никеля в этом году увеличится

Профицит никеля в этом году увеличитсяСнижаются выплавка нержавеющей стали и спрос в сегменте аккумуляторов
«Норникель» увеличил прогноз профицита никеля на 2023 г. в 2 раза относительно предыдущей оценки до 220 000 т. Об этом говорится в обзоре мирового рынка, опубликованном компанией 31 мая. Предыдущий прогноз компания делала в конце ноября 2022 г.
Большая часть профицита приходится на низкосортный никель, отмечается в обзоре, в то время как профицит высокосортного металла «Норникель» ожидает на уровне более 40 000 т. «Норникель» специализируется на высокосортном никеле. В 2022 г. компания увеличила производство никеля на 13% до 218 970 т.
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