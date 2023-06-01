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Профицит никеля в этом году увеличится

Снижаются выплавка нержавеющей стали и спрос в сегменте аккумуляторов
Надежда Синцова
Мировое потребление никеля, как ожидает компания, вырастет в 2023 г. на 7% до 3,22 млн т. / Андрей Гордеев / Ведомости

«Норникель» увеличил прогноз профицита никеля на 2023 г. в 2 раза относительно предыдущей оценки до 220 000 т. Об этом говорится в обзоре мирового рынка, опубликованном компанией 31 мая. Предыдущий прогноз компания делала в конце ноября 2022 г.

Большая часть профицита приходится на низкосортный никель, отмечается в обзоре, в то время как профицит высокосортного металла «Норникель» ожидает на уровне более 40 000 т. «Норникель» специализируется на высокосортном никеле. В 2022 г. компания увеличила производство никеля на 13% до 218 970 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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