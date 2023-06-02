Нефтесервисные компании в 2022 году получили в России рекордную выручку

Нефтесервисные компании в 2022 году получили в России рекордную выручкуНо в этом году аналитики прогнозируют ее снижение на 6%
Выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 г. достигла рекордного уровня как минимум с 2018 г. (последние доступные данные) и составила 1,79 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».
По данным аналитиков, в прошлом году максимальный заработок смогли получить компании во всех сегментах нефтесервисного рынка. Например, объем рынка бурения в 2022 г. вырос на 15,6% до 609 млрд руб. Проходка в бурении увеличилась на 8,4% до 28,4 млн м, количество новых скважин – на 6,8% до 7866.
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