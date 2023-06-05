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«Автодор» доработал проект магистрали из Поволжья на юг России

Для участков нового строительства потребуется найти до 2,2 трлн рублей
Денис Ильюшенков
Для «Меридиана» и хорды было подготовлено два отдельных ТЭО проекта, но они рассматриваются вместе, так как связаны географически / Андрей Гордеев / Ведомости

Перспективный проект скоростной автотрассы госкомпании «Автодор» (управляет платными трассами) под названием «Юго-западная хорда» приобрел конкретные очертания. После объединения с другим дорожным проектом – «Меридианом» – было выделено в общей сложности четыре участка нового строительства протяженностью почти 2000 км и стоимостью около 2,2 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Коваль.

Предполагается, что хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги, которая пойдет по правому берегу Волги, около 1500 км. Возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря. Это еще 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог, говорит Коваль. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных