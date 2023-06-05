«Автодор» доработал проект магистрали из Поволжья на юг России

«Автодор» доработал проект магистрали из Поволжья на юг РоссииДля участков нового строительства потребуется найти до 2,2 трлн рублей
Перспективный проект скоростной автотрассы госкомпании «Автодор» (управляет платными трассами) под названием «Юго-западная хорда» приобрел конкретные очертания. После объединения с другим дорожным проектом – «Меридианом» – было выделено в общей сложности четыре участка нового строительства протяженностью почти 2000 км и стоимостью около 2,2 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Коваль.
Предполагается, что хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги, которая пойдет по правому берегу Волги, около 1500 км. Возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря. Это еще 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог, говорит Коваль. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн руб.