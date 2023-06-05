«Автодор» доработал проект магистрали из Поволжья на юг России

Предполагается, что хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги, которая пойдет по правому берегу Волги, около 1500 км. Возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря. Это еще 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог, говорит Коваль. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн руб.