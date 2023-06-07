Засуха в Сибири и на Урале грозит снижением поголовья крупного рогатого скота

Аномальная жара держится в регионах Сибири и Урала с начала мая. Например, в Екатеринбурге за месяц выпал всего 1% месячных осадков, сообщало Gismeteo. Количество осадков на Урале с Сибирью «около нуля» уже несколько недель, подтверждают в агентстве «Совэкон». Температура в Челябинской и Курганской областях все это время была выше климатической нормы на 7 градусов. Из-за жары штормовое предупреждение до 9 июня объявлено в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. Последние полтора месяца практически нет дождей, а температура воздуха доходит до 35 градусов, указывает Елисеенко. Руководитель молочного комплекса «Дамате» в Тюменской области Роман Бутенко также говорит, что при такой погоде влаги пока недостаточно. В результате снижается объем заготовки сочных кормов.