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Засуха в Сибири и на Урале грозит снижением поголовья крупного рогатого скота

Производители региона опасаются возникновения дефицита кормов
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Аномальная жара в Сибири и на Урале может привести к дефициту в этих регионах сочных кормов – зеленой травы, силоса и другой растительной продукции с содержанием влаги 70–92%, используемой для питания крупного рогатого скота. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одной из животноводческих агрокомпаний. Производители молока уже сейчас видят риски с предложением таких кормов, подтвердил председатель совета директоров «МолСиб» Игорь Елисеенко. Сложности с заготовкой из-за погоды фиксируют и в «Дамате», передал представитель холдинга.

Аномальная жара держится в регионах Сибири и Урала с начала мая. Например, в Екатеринбурге за месяц выпал всего 1% месячных осадков, сообщало Gismeteo. Количество осадков на Урале с Сибирью «около нуля» уже несколько недель, подтверждают в агентстве «Совэкон». Температура в Челябинской и Курганской областях все это время была выше климатической нормы на 7 градусов. Из-за жары штормовое предупреждение до 9 июня объявлено в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. Последние полтора месяца практически нет дождей, а температура воздуха доходит до 35 градусов, указывает Елисеенко. Руководитель молочного комплекса «Дамате» в Тюменской области Роман Бутенко также говорит, что при такой погоде влаги пока недостаточно. В результате снижается объем заготовки сочных кормов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных