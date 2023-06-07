Совет директоров «Полюса» передумал платить дивиденды

Совет директоров «Полюса» передумал платить дивидендыЭто объясняется рисками, связанными с западными санкциями
Совет директоров крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» отозвал свою рекомендацию собранию акционеров о выплате дивидендов за 2022 г. в размере 436,79 руб. на акцию. Об этом «Полюс» сообщил 6 июня. «Приняв во внимание недавно введенные санкции, совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию о выплате дивидендов», – говорится в пресс-релизе «Полюса».
Как пояснил «Ведомостям» представитель золотодобытчика, «санкции создали неопределенность, компания в таких условиях выбрала более консервативный подход к вопросу о дивидендах». Котировки «Полюса» на Московской бирже отреагировали на новости ростом. На 17.05 стоимость акций росла на 3%, достигая в моменте 10 350 руб. за штуку.
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