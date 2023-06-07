Совет директоров «Полюса» передумал платить дивиденды

Совет директоров крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» отозвал свою рекомендацию собранию акционеров о выплате дивидендов за 2022 г. в размере 436,79 руб. на акцию. Об этом «Полюс» сообщил 6 июня. «Приняв во внимание недавно введенные санкции, совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию о выплате дивидендов», – говорится в пресс-релизе «Полюса».