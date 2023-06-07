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Совет директоров «Полюса» передумал платить дивиденды

Это объясняется рисками, связанными с западными санкциями
Надежда Синцова
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» отозвал свою рекомендацию собранию акционеров о выплате дивидендов за 2022 г. в размере 436,79 руб. на акцию. Об этом «Полюс» сообщил 6 июня. «Приняв во внимание недавно введенные санкции, совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию о выплате дивидендов», – говорится в пресс-релизе «Полюса».

Как пояснил «Ведомостям» представитель золотодобытчика, «санкции создали неопределенность, компания в таких условиях выбрала более консервативный подход к вопросу о дивидендах». Котировки «Полюса» на Московской бирже отреагировали на новости ростом. На 17.05 стоимость акций росла на 3%, достигая в моменте 10 350 руб. за штуку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных