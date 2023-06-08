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«Газпром» отложил запуск завода по производству СПГ из метана угольных пластов

Экономическая целесообразность проекта сейчас под вопросом, считают эксперты
Василий Милькин
Дегазацию угольных шахт приходится проводить постоянно, чтобы обезопасить горняков от взрывов метановоздушной смеси / Константин Михальчевский / РИА_Новости

Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») отложила запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в Кемеровской области. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Газпром добыча Кузнецк» начала строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 000 т еще в 2021 г. («Ведомости» писали об этом 21 июня 2021 г.). Тогда планировалось, что первая очередь завода будет запущена в 2023 г., а выход на полную мощность произойдет в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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