«Газпром» отложил запуск завода по производству СПГ из метана угольных пластов

«Газпром добыча Кузнецк» начала строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 000 т еще в 2021 г. («Ведомости» писали об этом 21 июня 2021 г.). Тогда планировалось, что первая очередь завода будет запущена в 2023 г., а выход на полную мощность произойдет в 2024 г.