«Газпром» отложил запуск завода по производству СПГ из метана угольных пластов

«Газпром» отложил запуск завода по производству СПГ из метана угольных пластовЭкономическая целесообразность проекта сейчас под вопросом, считают эксперты
Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») отложила запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в Кемеровской области. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердили в пресс-службе правительства региона.
«Газпром добыча Кузнецк» начала строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 000 т еще в 2021 г. («Ведомости» писали об этом 21 июня 2021 г.). Тогда планировалось, что первая очередь завода будет запущена в 2023 г., а выход на полную мощность произойдет в 2024 г.
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