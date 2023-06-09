В правительстве расширяют список трудноизвлекаемых запасов нефти

Сейчас основная добыча нефти и газа идет из относительно простых для разработки отложений, когда углеводороды легко выкачиваются из пластов на поверхность. ТРИЗ, для разработки которых нужны специальные технологии, начали активно осваиваться в последние десятилетия по мере сокращения запасов более доступных углеводородов. К ТРИЗ сейчас относятся залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (объединение горных пород), а также сверхвязкая нефть вязкостью 10 000 мПа с и более в пластовых условиях и нефть в коллекторах проницаемостью не более 0,002 кв. мкм.