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В правительстве расширяют список трудноизвлекаемых запасов нефти

После частичной отмены налоговых льгот разработка таких залежей стала нерентабельной
Дарья Савенкова
Добычу трудноизвлекаемых углеводородов – сланцевых нефти и газа – активно осваивают в США и Канаде / LARRY W. SMITH / EPA / ТАСС

Межведомственная рабочая группа, созданная по инициативе Минприроды, предложила расширить критерии отнесения залежей углеводородов к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ) в новом проекте классификатора. Об этом говорится в докладе Роснедр. С ним ознакомились «Ведомости». «Предложено расширить критерии отнесения тех или иных залежей углеводородов к трудноизвлекаемым в зависимости от особенностей геологического характера, фильтрационно-емкостных свойств, физико­-химических свойств, фазового состояния в пластовых условиях (нетрадиционные запасы газа)», – поясняется в докладе.

Сейчас основная добыча нефти и газа идет из относительно простых для разработки отложений, когда углеводороды легко выкачиваются из пластов на поверхность. ТРИЗ, для разработки которых нужны специальные технологии, начали активно осваиваться в последние десятилетия по мере сокращения запасов более доступных углеводородов. К ТРИЗ сейчас относятся залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (объединение горных пород), а также сверхвязкая нефть вязкостью 10 000 мПа с и более в пластовых условиях и нефть в коллекторах проницаемостью не более 0,002 кв. мкм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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