В правительстве расширяют список трудноизвлекаемых запасов нефти

В правительстве расширяют список трудноизвлекаемых запасов нефтиПосле частичной отмены налоговых льгот разработка таких залежей стала нерентабельной
Межведомственная рабочая группа, созданная по инициативе Минприроды, предложила расширить критерии отнесения залежей углеводородов к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ) в новом проекте классификатора. Об этом говорится в докладе Роснедр. С ним ознакомились «Ведомости». «Предложено расширить критерии отнесения тех или иных залежей углеводородов к трудноизвлекаемым в зависимости от особенностей геологического характера, фильтрационно-емкостных свойств, физико-химических свойств, фазового состояния в пластовых условиях (нетрадиционные запасы газа)», – поясняется в докладе.
Сейчас основная добыча нефти и газа идет из относительно простых для разработки отложений, когда углеводороды легко выкачиваются из пластов на поверхность. ТРИЗ, для разработки которых нужны специальные технологии, начали активно осваиваться в последние десятилетия по мере сокращения запасов более доступных углеводородов. К ТРИЗ сейчас относятся залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (объединение горных пород), а также сверхвязкая нефть вязкостью 10 000 мПа с и более в пластовых условиях и нефть в коллекторах проницаемостью не более 0,002 кв. мкм.