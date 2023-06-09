ФАС заподозрила Evraz и ОМК в завышении цен на колеса для вагонов

ФАС заподозрила Evraz и ОМК в завышении цен на колеса для вагоновКомпании могут оштрафовать на 15% годовой выручки на этом рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольные дела в отношении крупнейших в России производителей колес для железнодорожных вагонов – Выксунского металлургического завода (ВМЗ; входит в ОМК) и структур Evraz «Евраз НТМК» и «Евраз ТК». Об этом ведомство сообщило 8 июня.
По данным ФАС, компании, занимая доминирующее положение на рынке, необоснованно завышали цену на продукцию в III квартале 2022 г. «Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации», – поясняет ведомство.
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