ФАС заподозрила Evraz и ОМК в завышении цен на колеса для вагонов

По данным ФАС, компании, занимая доминирующее положение на рынке, необоснованно завышали цену на продукцию в III квартале 2022 г. «Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации», – поясняет ведомство.