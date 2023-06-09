Киргизия может стать первым зарубежным заказчиком малых АЭС у «Росатома»Пока страна импортирует электричество из Казахстана, Узбекистана и Туркмении
«Росатом» планирует построить свою первую малую АЭС за рубежом в Киргизии. Об этом 8 июня заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в Сочи на Евразийском конгрессе.
«Наша первая экспортная поставка, которая, на мой взгляд, будет такой флагманской для мирового экспорта, она будет в Киргизию», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Киргизия «демонстрирует самую большую динамику» к реализации у себя проекта атомной станции малой мощности (АСММ) по российской технологии.
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