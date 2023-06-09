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Киргизия может стать первым зарубежным заказчиком малых АЭС у «Росатома»

Пока страна импортирует электричество из Казахстана, Узбекистана и Туркмении
Александр Волобуев Герман Костринский
Макет атомной станции малой мощности / «Росатом»

«Росатом» планирует построить свою первую малую АЭС за рубежом в Киргизии. Об этом 8 июня заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в Сочи на Евразийском конгрессе.

«Наша первая экспортная поставка, которая, на мой взгляд, будет такой флагманской для мирового экспорта, она будет в Киргизию», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Киргизия «демонстрирует самую большую динамику» к реализации у себя проекта атомной станции малой мощности (АСММ) по российской технологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных