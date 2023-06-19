«Соллерс» хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентов

«Соллерс» хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентовНо без господдержки эта инициатива едва ли реализуема
Группа «Соллерс» собирается предложить российским автоконцернам создать инвестиционный консорциум для совместного освоения производства отсутствующих в стране компонентов. Об этом на профильной сессии ПМЭФа с участием представителей автопрома рассказал гендиректор компании Николай Соболев. Соответствующие предложения автозаводам будут направлены «в ближайшее время», уточнил он позднее журналистам.
«В России отсутствует ряд критических технологий в автопроме, и, чтобы их привнести, нужен эффект масштаба. В связи с этим важна кооперация автопроизводителей. До последнего времени OEM-производители не очень между собой договаривались по части совместной работы над локализацией тех или иных критических компонентов», – отметил топ-менеджер.
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