«Соллерс» хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентов

«В России отсутствует ряд критических технологий в автопроме, и, чтобы их привнести, нужен эффект масштаба. В связи с этим важна кооперация автопроизводителей. До последнего времени OEM-производители не очень между собой договаривались по части совместной работы над локализацией тех или иных критических компонентов», – отметил топ-менеджер.