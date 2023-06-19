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«Соллерс» хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентов

Но без господдержки эта инициатива едва ли реализуема
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомост

Группа «Соллерс» собирается предложить российским автоконцернам создать инвестиционный консорциум для совместного освоения производства отсутствующих в стране компонентов. Об этом на профильной сессии ПМЭФа с участием представителей автопрома рассказал гендиректор компании Николай Соболев. Соответствующие предложения автозаводам будут направлены «в ближайшее время», уточнил он позднее журналистам.

«В России отсутствует ряд критических технологий в автопроме, и, чтобы их привнести, нужен эффект масштаба. В связи с этим важна кооперация автопроизводителей. До последнего времени OEM-производители не очень между собой договаривались по части совместной работы над локализацией тех или иных критических компонентов», – отметил топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных