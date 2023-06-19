Сечин предложил комплекс мер по решению проблем в нефтегазовой отрасли

Первый пункт – скорейшее создание независимой от токсичных валют платежной системы. «Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта», – подчеркнул Сечин. По его словам, это вопрос к центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору. Также, считает Сечин, необходимо проработать вопросы страхования, логистики и транспорта. Для развития системы страхования нужна поддержка ЦБ, межстрановое взаимодействие и активное участие самого рынка. А банковская система, подчеркнул глава «Роснефти», должна быть ориентирована на кредитование экономики – «конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов». Высокая стоимость кредитов для компаний тормозит промышленное развитие, отметил он.