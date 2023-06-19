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Сечин предложил комплекс мер по решению проблем в нефтегазовой отрасли

На реализацию дорожной карты может потребоваться несколько лет, считают аналитики
Дарья Савенкова
Петр Ковалев / ТАСС

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня представил дорожную карту повышения эффективности работы российского ТЭКа, обеспечения промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. Предложения компании, отметил ее руководитель, носят дискуссионный характер. Сечин призвал представителей Минфина и Минэнерго, которые присутствовали в зале, обратить на них внимание. Россия, по его словам, успешно справляется с сопротивлением экономической войне, объявленной ей бывшими партнерами. Но все же есть вопросы, решение которых имеет большое значение для дальнейшего развития экономики.

Первый пункт – скорейшее создание независимой от токсичных валют платежной системы. «Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта», – подчеркнул Сечин. По его словам, это вопрос к центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору. Также, считает Сечин, необходимо проработать вопросы страхования, логистики и транспорта. Для развития системы страхования нужна поддержка ЦБ, межстрановое взаимодействие и активное участие самого рынка. А банковская система, подчеркнул глава «Роснефти», должна быть ориентирована на кредитование экономики – «конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов». Высокая стоимость кредитов для компаний тормозит промышленное развитие, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных