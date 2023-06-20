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Производитель бытовой техники Haier начал продавать готовые кухни

Российский рынок крайне конкурентен даже после ухода европейских производителей
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Крупный китайский производитель электроники и бытовой техники Haier начал продавать в России кухни под брендом Haier Kitchen Lab, по данным сайта компании. Там заявлено, что мебель немецкого производства продается готовыми наборами. Haier заключил контракты на производство модульных кухонь под собственной торговой маркой (СТМ) с немецкой фабрикой Beckermann Küchen (собственное мебельное производство в городе Верль), а также с российской фабрикой «Ника» из Челябинской области, пояснили специалисты горячей линии. Продажи кухонь стартовали в начале года, рассказал один из консультантов Haier. В Beckermann Küchen и «Нике» не ответили на запрос.

Haier – крупнейший в мире производитель бытовой техники за последние 14 лет, по данным Euromonitor International на 2022 г. Китайская компания владеет 122 производственными площадками по всему миру, ее сеть специализированных магазинов бытовой техники насчитывает более 3300 точек, по данным сайта группы. Глобальная выручка Haier Smart Home в прошлом году составила 243,5 млрд юаней ($340 млрд). Выручка российского юрлица ООО «Хар» в 2022 г. – 62,7 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб. По данным российского сайта Haier, в стране у компании около 80 фирменных магазинов техники и три кухонные студии (все в Москве).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных