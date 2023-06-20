Производитель бытовой техники Haier начал продавать готовые кухни

Haier – крупнейший в мире производитель бытовой техники за последние 14 лет, по данным Euromonitor International на 2022 г. Китайская компания владеет 122 производственными площадками по всему миру, ее сеть специализированных магазинов бытовой техники насчитывает более 3300 точек, по данным сайта группы. Глобальная выручка Haier Smart Home в прошлом году составила 243,5 млрд юаней ($340 млрд). Выручка российского юрлица ООО «Хар» в 2022 г. – 62,7 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб. По данным российского сайта Haier, в стране у компании около 80 фирменных магазинов техники и три кухонные студии (все в Москве).