«Северсталь» назвала причину падения российского экспорта стали в Китай

«Северсталь» назвала причину падения российского экспорта стали в КитайПоставки резко сократились из-за низких цен и дорогой логистики
В 2022 г. Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай втрое до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз и в денежном выражении – до $1,34 млрд («Ведомости» писали об этом 23 января). Пик поставок в 2022 г. пришелся на июль – октябрь, когда вывозилось от 252 000 до 464 000 т в месяц.
Но уже в ноябре поставок не было вообще, а в декабре в Китай на экспорт ушло лишь 40 100 т. В январе – апреле 2023 г. продажи российских полуфабрикатов в Китай сократились в натуральном выражении в 4 раза до 132 400 т, а в денежном – в 6 раз до $64,7 млн. В частности, в апреле экспорт равнялся нулю.
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