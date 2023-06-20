«Северсталь» назвала причину падения российского экспорта стали в Китай

Но уже в ноябре поставок не было вообще, а в декабре в Китай на экспорт ушло лишь 40 100 т. В январе – апреле 2023 г. продажи российских полуфабрикатов в Китай сократились в натуральном выражении в 4 раза до 132 400 т, а в денежном – в 6 раз до $64,7 млн. В частности, в апреле экспорт равнялся нулю.