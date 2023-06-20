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«Северсталь» назвала причину падения российского экспорта стали в Китай

Поставки резко сократились из-за низких цен и дорогой логистики
Надежда Синцова Александр Волобуев
«Северсталь»

В 2022 г. Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай втрое до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз и в денежном выражении – до $1,34 млрд («Ведомости» писали об этом 23 января). Пик поставок в 2022 г. пришелся на июль – октябрь, когда вывозилось от 252 000 до 464 000 т в месяц.

Но уже в ноябре поставок не было вообще, а в декабре в Китай на экспорт ушло лишь 40 100 т. В январе – апреле 2023 г. продажи российских полуфабрикатов в Китай сократились в натуральном выражении в 4 раза до 132 400 т, а в денежном – в 6 раз до $64,7 млн. В частности, в апреле экспорт равнялся нулю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных