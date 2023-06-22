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Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада

Но размер господдержки нужно увеличивать, полагают участники рынка
Дарья Савенкова Надежда Синцова
Более половины экспорта российского леса в 2022 г. пришлось на Китай / Александра Астахова / Ведомости

Лесопромышленные компании будут просить правительство продлить действие компенсаций транспортных затрат при экспорте леса через порты Северо-Запада. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» основатель и председатель совета директоров компании «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин. Он также уточнил, что сейчас размер компенсации до 30 июня 2023 г. поднят с 80 до 100%.

Чуркин напомнил, что еще в конце июля 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому лесопромышленники могли получить компенсацию расходов на транспортировку по железной дороге при экспорте продукции через любые порты в размере 80%. Компенсация не должна превышать 25% стоимости продукции, а одно предприятие могло получить не более 500 млн руб. субсидий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных