Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада

Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-ЗападаНо размер господдержки нужно увеличивать, полагают участники рынка
Лесопромышленные компании будут просить правительство продлить действие компенсаций транспортных затрат при экспорте леса через порты Северо-Запада. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» основатель и председатель совета директоров компании «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин. Он также уточнил, что сейчас размер компенсации до 30 июня 2023 г. поднят с 80 до 100%.
Чуркин напомнил, что еще в конце июля 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому лесопромышленники могли получить компенсацию расходов на транспортировку по железной дороге при экспорте продукции через любые порты в размере 80%. Компенсация не должна превышать 25% стоимости продукции, а одно предприятие могло получить не более 500 млн руб. субсидий.