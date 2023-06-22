Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада

Лесопромышленные компании будут просить правительство продлить действие компенсаций транспортных затрат при экспорте леса через порты Северо-Запада. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» основатель и председатель совета директоров компании «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин. Он также уточнил, что сейчас размер компенсации до 30 июня 2023 г. поднят с 80 до 100%.