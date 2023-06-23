Экспорт угля через порты Северо-Запада и юга стал нерентабельным из-за падения цен

Экспорт угля через порты Северо-Запада и юга стал нерентабельным из-за падения ценЭкономика поставок может восстановиться во втором полугодии, считают эксперты
Экспортные поставки энергетического угля через порты Северо-Запада и юга России из-за снижения мировых цен на уголь находятся на грани рентабельности. Об этом говорится в материалах Аналитического центра (АЦ) ТЭК Минэнерго, с которыми ознакомились «Ведомости».
По данным АЦ ТЭК, экономика спотовых поставок угля через порты Северо-Запада и юга с учетом себестоимости уже на отрицательном уровне – минус 500–2000 руб./т. Рентабельность поставок через порты Дальнего Востока положительная, но с начала года снизилась в 4 раза менее чем до 500 руб./т.
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