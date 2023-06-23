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Экспорт угля через порты Северо-Запада и юга стал нерентабельным из-за падения цен

Экономика поставок может восстановиться во втором полугодии, считают эксперты
Василий Милькин Александр Волобуев Надежда Синцова Арина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспортные поставки энергетического угля через порты Северо-Запада и юга России из-за снижения мировых цен на уголь находятся на грани рентабельности. Об этом говорится в материалах Аналитического центра (АЦ) ТЭК Минэнерго, с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным АЦ ТЭК, экономика спотовых поставок угля через порты Северо-Запада и юга с учетом себестоимости уже на отрицательном уровне – минус 500–2000 руб./т. Рентабельность поставок через порты Дальнего Востока положительная, но с начала года снизилась в 4 раза менее чем до 500 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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