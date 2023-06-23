Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

На модернизацию Казанского авиазавода привлекут 83,6 млрд рублей из ФНБ и от «Ростеха»

Предприятие с 2025 года должно выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год
Луиза Игнатьева Герман Костринский Екатерина Литова
Wikimedia

Казанский авиационный завод (КАЗ им. С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») будет модернизирован за 83,6 млрд руб. Об этом 22 июня сказал премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению в Казани. Почти половина требуемой суммы – 41,8 млрд руб. – будет выделена из фонда национального благосостояния (ФНБ).

По словам присутствовавшего на совещании управляющего директора «Туполева» Вадима Королева, 13 млрд руб. пойдут на закупку механообрабатывающих станков, 4 млрд руб. – на изготовление автоматизированных линий для агрегатного цеха окончательной сборки. «Самую большую сумму в 22,7 млрд руб. предполагается направить на строительство и реконструкцию более 100 000 кв. м новых цехов. Это центр механообработки, окончательной сборки, складского хозяйства», – пояснил топ-менеджер.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных