На модернизацию Казанского авиазавода привлекут 83,6 млрд рублей из ФНБ и от «Ростеха»

Казанский авиационный завод (КАЗ им. С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») будет модернизирован за 83,6 млрд руб. Об этом 22 июня сказал премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению в Казани. Почти половина требуемой суммы – 41,8 млрд руб. – будет выделена из фонда национального благосостояния (ФНБ).