На модернизацию Казанского авиазавода привлекут 83,6 млрд рублей из ФНБ и от «Ростеха»Предприятие с 2025 года должно выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год
Казанский авиационный завод (КАЗ им. С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») будет модернизирован за 83,6 млрд руб. Об этом 22 июня сказал премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению в Казани. Почти половина требуемой суммы – 41,8 млрд руб. – будет выделена из фонда национального благосостояния (ФНБ).
По словам присутствовавшего на совещании управляющего директора «Туполева» Вадима Королева, 13 млрд руб. пойдут на закупку механообрабатывающих станков, 4 млрд руб. – на изготовление автоматизированных линий для агрегатного цеха окончательной сборки. «Самую большую сумму в 22,7 млрд руб. предполагается направить на строительство и реконструкцию более 100 000 кв. м новых цехов. Это центр механообработки, окончательной сборки, складского хозяйства», – пояснил топ-менеджер.