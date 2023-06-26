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К чему может привести попытка изъять имущество России в США по иску «Нафтогаза Украины»

Юристы не видят законных оснований для таких процедур в США
Василий Милькин Дарья Савенкова
Валерий Шарифулин / ТАСС

Взыскание имущества России в США и других странах в рамках принудительного исполнения решения суда по иску «Нафтогаза Украины» может привести к реторсиям. Это ответные ограничения, т. е. взыскания на имущество США и американских компаний, которые могут применить в России. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.

«Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы обратились в суд округа Колумбия в США с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму, сообщил «Нафтогаз» 23 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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