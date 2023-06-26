К чему может привести попытка изъять имущество России в США по иску «Нафтогаза Украины»Юристы не видят законных оснований для таких процедур в США
Взыскание имущества России в США и других странах в рамках принудительного исполнения решения суда по иску «Нафтогаза Украины» может привести к реторсиям. Это ответные ограничения, т. е. взыскания на имущество США и американских компаний, которые могут применить в России. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.
«Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы обратились в суд округа Колумбия в США с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму, сообщил «Нафтогаз» 23 июня.
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