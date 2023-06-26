К чему может привести попытка изъять имущество России в США по иску «Нафтогаза Украины»

Взыскание имущества России в США и других странах в рамках принудительного исполнения решения суда по иску «Нафтогаза Украины» может привести к реторсиям. Это ответные ограничения, т. е. взыскания на имущество США и американских компаний, которые могут применить в России. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.