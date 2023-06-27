ЕС сократил закачку газа в подземные хранилища до минимума с апреля

На прошлой неделе (последние данные доступны за 24 июня) закачка в среднем составляла 248,1 млн куб. м в сутки. Это на 24% ниже среднесуточного показателя в июне 2022 г. и на 21% меньше, чем в мае этого года. Минимальный уровень закачки на прошлой неделе был зафиксирован 22 июня – 226,5 млн куб. м. В последний раз интенсивность закачки газа в ПХГ была еще более низкой 26 и 27 апреля, тогда запасы увеличились на 106,6 млн и 188,5 млн куб. м соответственно.