ЕС сократил закачку газа в подземные хранилища до минимума с апреля

ЕС сократил закачку газа в подземные хранилища до минимума с апреляТрейдеры не спешат переплачивать за топливо на фоне жары и низкой выработки ветряков
Объем закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Евросоюзе снизился до минимума с апреля 2023 г. на фоне жаркой погоды в регионе и слабой выработки ветроэлектростанций (ВЭС). Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe.
На прошлой неделе (последние данные доступны за 24 июня) закачка в среднем составляла 248,1 млн куб. м в сутки. Это на 24% ниже среднесуточного показателя в июне 2022 г. и на 21% меньше, чем в мае этого года. Минимальный уровень закачки на прошлой неделе был зафиксирован 22 июня – 226,5 млн куб. м. В последний раз интенсивность закачки газа в ПХГ была еще более низкой 26 и 27 апреля, тогда запасы увеличились на 106,6 млн и 188,5 млн куб. м соответственно.