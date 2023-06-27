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ЕС сократил закачку газа в подземные хранилища до минимума с апреля

Трейдеры не спешат переплачивать за топливо на фоне жары и низкой выработки ветряков
Василий Милькин
UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP

Объем закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Евросоюзе снизился до минимума с апреля 2023 г. на фоне жаркой погоды в регионе и слабой выработки ветроэлектростанций (ВЭС). Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe.

На прошлой неделе (последние данные доступны за 24 июня) закачка в среднем составляла 248,1 млн куб. м в сутки. Это на 24% ниже среднесуточного показателя в июне 2022 г. и на 21% меньше, чем в мае этого года. Минимальный уровень закачки на прошлой неделе был зафиксирован 22 июня – 226,5 млн куб. м. В последний раз интенсивность закачки газа в ПХГ была еще более низкой 26 и 27 апреля, тогда запасы увеличились на 106,6 млн и 188,5 млн куб. м соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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