Доля российской нефти в общем потреблении Европы составила 16,7%, газа – 21%

Доля России в импорте нефти в Европу в 2022 г. сократилась на 7,6 п. п. по сравнению с 2021 г. и составила 23,3%. Это следует из доклада Statistical Review of World Energy (учитываются страны, входящие и не входящие в Евросоюз (ЕС), включая Турцию), опубликованного Британским энергетическим институтом 26 июня. При этом поставки нефти из России в физическом выражении в прошлом году сократились на 15,7% до 116,9 млн т. Другим фактором снижения РФ доли рынка стал рост общего объема импорта в Европе на 11,8% до 501,3 млн т.