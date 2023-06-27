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Доля российской нефти в общем потреблении Европы составила 16,7%, газа – 21%

Россия в 2022 году утратила часть европейского нефтегазового рынка
Дарья Савенкова
URA.RU / TASS

Доля России в импорте нефти в Европу в 2022 г. сократилась на 7,6 п. п. по сравнению с 2021 г. и составила 23,3%. Это следует из доклада Statistical Review of World Energy (учитываются страны, входящие и не входящие в Евросоюз (ЕС), включая Турцию), опубликованного Британским энергетическим институтом 26 июня. При этом поставки нефти из России в физическом выражении в прошлом году сократились на 15,7% до 116,9 млн т. Другим фактором снижения РФ доли рынка стал рост общего объема импорта в Европе на 11,8% до 501,3 млн т.

Доля российской нефти в общем потреблении в Европе снизилась за год более скромно – на 4 п. п. и составила 16,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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